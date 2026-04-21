Iglesia católica llama a “cuidar la vida, la palabra y la democracia” en medio de panorama electoral

A través de un comunicado, la Iglesia Católica advirtió que “Colombia vive un momento decisivo que exige compromiso firme con la vida, la democracia y el respeto”, e hizo un llamado a las instituciones del Estado a “redoblar sus esfuerzos para garantizar la integridad y la seguridad de quienes aspiran a la Presidencia de la República, así como el libre ejercicio de los derechos democráticos”.

El pronunciamiento también está dirigido a los candidatos y sus campañas. En el documento, se les invita a “promover un debate respetuoso, excluyendo toda forma de violencia verbal, estigmatización o descalificación”, en medio de un ambiente político marcado por la confrontación.

Además, subrayó que el país necesita el aporte de todos los ciudadanos, “para crear un clima distinto, centrado en propuestas y programas orientados al bien común, la justicia y la convivencia. La palabra pública debe ser un instrumento de construcción y no de división”.

La Iglesia citó al papa Francisco, quien en la encíclica Fratelli tutti señala que “en lugar de descalificar rápidamente al adversario, hay que afrontar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora”.



En esa misma línea, recordó palabras del papa León XIV, quien afirmó: “En un mundo lleno de enfrentamientos e incomprensiones, ¡encontrémonos y tratemos de comprendernos, reconociendo que todos somos una sola familia! Hoy, la sencillez de esta certeza es la llave para abrir muchas puertas aparentemente cerradas”.

Finalmente señalaron que cuidar la vida, la palabra y la democracia es un responsabilidad compartida y advierte que solo así será posible “ofrecer al país un horizonte común de respeto, diálogo y esperanza”.

El documento está firmado por monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal, junto al Arzobispo de Tunja y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Gabriel Ángel Villa y Germán Medina Acosta, Obispo de Engativá y Secretario General de la Conferencia Episcopal.