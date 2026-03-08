"Cuidar elecciones es cuidar la democracia": El llamado de la Iglesia Católica en jornada electoral

En el marco de una jornada crucial para el futuro legislativo del país, la Iglesia Católica, a través de Monseñor Héctor Fabio Henao, ha emitido un mensaje de serenidad y responsabilidad ciudadana.

Durante una entrevista, el prelado enfatizó que este proceso electoral no es solo una elección de representantes, sino una oportunidad vital para fortalecer la democracia y expresar la conciencia del país que se desea construir.



El voto como ejercicio ético y libre

Uno de los puntos más enfáticos de Monseñor Henao fue la defensa de la transparencia en el sufragio. Según el representante eclesiástico, "el voto no se vende, no se compra, el voto no se negocia", advirtiendo que mercantilizar este derecho es negociar la dignidad misma de la democracia.

El llamado es a votar de manera informada, libre y a conciencia, entendiendo que el sufragio es un ejercicio ético orientado al bien común de la nación y no a intereses particulares.



Reporte de normalidad en los territorios

Gracias al contacto permanente de la Iglesia con las diócesis y parroquias en las regiones más apartadas —donde muchas veces el Estado tiene poca presencia—, Monseñor Henao entregó un reporte de esperanza. Hasta el momento, no se han registrado incidentes que generen una preocupación particular, destacando un ambiente de participación activa.

No obstante, se hizo un llamado directo a los actores armados para que no siembren miedo y permitan que los ciudadanos



Aceptación de resultados y convivencia

Ante la posibilidad de tensiones al cierre de las urnas, la Iglesia insiste en que la democracia se fortalece cuando se respetan la institucionalidad y los resultados.



Monseñor Henao subrayó que el deber democrático no termina al depositar la papeleta; implica también vigilar la transparencia del proceso y prepararse con "capacidad ciudadana" para aceptar los desenlaces electorales.

El objetivo final es alcanzar un país donde todos los sectores puedan convivir en paz, superando la radicalización y la intolerancia.



Contexto de la jornada

Este llamado cobra especial relevancia en una elección donde están en juego 102 curules al Senado y 182 a la Cámara de Representantes.

Con más de 3,000 candidatos inscritos y una amplia oferta de listas, la Iglesia invita a la ciudadanía a unirse en oración y compromiso por la patria en este día decisivo.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: