Iglesia pide decisiones concretas en nueva fase de diálogos entre Gobierno y ELN

“Es una buena noticia de que el ELN entre en una fase pública, debe haber decisiones concretas”, dijo monseñor Luis Augusto Castro.



El alto jerarca de la Iglesia Católica en Colombia dijo que el anuncio es una buena noticia para la sociedad civil, las víctimas, la iglesia y el pueblo colombiano en general.



“Acabemos con esta guerra que es lamentable. Que se empiece con ánimo y con decisión y no de hablar sino de avanzar con hechos y de decisiones concretas para ir logrando el fin del conflicto con este grupo alzado en armas”, puntualizó.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Congresistas santandereanos celebraron el anuncio de conversaciones formales entre ELN y Gobierno.



-Un vehículo particular fue incinerado en la vía Medellín – Quibdó.



-Después del hallazgo de 173 minas y varios morteros artesanales muy cerca de la escuela de una vereda de Pradera Valle, el alcalde del municipio denunció que hay muchos más explosivos en la zona rural que ponen en riesgo a comunidades indígenas y campesinas.



-El senador Jorge Enrique Robledo denunció que hubo un acuerdo entre las compañías Colbún y Brookfield con el Gobierno, para que el negocio de la venta de Isagén se adelantara con el precio mínimo de venta, con el retiro acordado de uno de los proponentes a última hora.



-Las autoridades en Bogotá, investigan la muerte de dos personas en un accidente de tránsito que protagonizaron vehículos que, al parecer, participaban en piques ilegales en la capital del país a lo largo de la Avenida de las Américas.



-En operativo sorpresa el Invima selló una planta de sacrificio en el municipio de San Gil en Santander, porque no cumplía con las condiciones para funcionar y porque realizaba vertimiento de aguas residuales al río Fonce.



-La Fiscalía de Egipto pidió en extradición al autor del secuestro del avión de EgyptAir que fue desviado a Chipre.



-El presidente de Francia Francois Hollande retiró la reforma constitucional antiterrorista, que buscaba hacerle frente a ataques como el ocurrido el pasado 13 de noviembre.



-Hay luto en Canadá tras el accidente aéreo que dejó al menos seis personas muertas.



- Las autoridades en Antioquia dieron a conocer el plan con el que buscan enfrentar el paro armado anunciado por parte del Clan Úsuga.



-La Secretaría de Salud de Bogotá lanzó una campaña para descongestionar las unidades de urgencias en los Hospitales.