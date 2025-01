Impedir entrada de colombianos a Colombia viola la Constitución: exmagistrado

Este domingo, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tuvieron una crisis sin precedentes. La decisión del presidente Gustavo Petro de no recibir dos aviones con ciudadanos colombianos deportados generó una serie de sanciones por parte del presidente Donald Trump.

Luego de varias horas se logró un acuerdo, o mejor, el Gobierno de Colombia terminó aceptando las condiciones de Estados Unidos; sin embargo, quedó la polémica sobre la decisión del presidente Petro de no permitir el ingreso a los connacionales.

Según Jaime Orlando Santofimio, exmagistrado del Concejo de Estado, en entrevista en Mañanas Blu 10 AM, la orden del presidente Gustavo Petro violó el artículo 24 de la Constitución.

La situación es clara: no nos pueden negar la entrada de los colombianos a nuestro país. Tenemos derecho como colombianos a estar en el territorio nacional, así nos lo garantiza el artículo 24 de la Constitución Política, salvo que existan excepciones, limitaciones establecidas por la ley. Esto guarda relación con un derecho humano establecido en el artículo 22 de la Convención Americana, que igualmente nos garantiza que no podemos ser expulsados del territorio nacional ni privados del derecho a ingresar al mismo, salvo que exista una razón establecida por la ley. No porque es una ocurrencia de una autoridad administrativa a medianoche y decida que no podemos entrar al territorio nacional Dijo el exmagistrado Santofimio.

El también docente de la universidad Externado aclaró que esas excepciones aplican cuando se refiere a infracciones penales, para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral, la salud pública y las libertades.

“El Gobierno nacional sabía exactamente quienes venían en esos aviones, sean militares o a aviones comerciales. Lo más importante es el ser humano. Ya si era un problema de avión militar o no, es un problema de relaciones entre los países, eso resuélvelo después. Pero garantice el derecho. Permita entrar, no se lo restrinja. Garantice que podamos ingresar al territorio nacional cuando queramos y podamos, así estemos caminando en bicicleta, en bus, en lo que sea, pero no nos lo restrinja”, añadió.