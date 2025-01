Esto significa FAFO, la expresión que utilizó Donald Trump en crisis con Colombia; es viral en EEUU

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, desatada por la controversia sobre los vuelos con colombianos deportados, dejó un sinnúmero de titulares y debates. En medio de la situación, una publicación en redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump se llevó gran parte de la atención. Se trata de una imagen generada con inteligencia artificial donde aparece con traje y sombrero, acompañada de la palabra "FAFO".

¿Qué significa FAFO?

FAFO es el acrónimo de la expresión coloquial en inglés "Fu*k Around and Find Out". Traducida libremente al español, podría interpretarse como “Haz algo irresponsable y lo descubrirás”, o más coloquialmente, “Juega con fuego y te quemarás”. Es una frase que denota advertencia y desafío, y se utiliza para subrayar que las acciones imprudentes tienen consecuencias inevitables.

Publicidad

En redes sociales y la cultura popular estadounidense, "FAFO" se ha convertido en una especie de mantra irónico, utilizado tanto para bromear como para enviar mensajes de fuerza o resolución. En el contexto de la crisis con Colombia, parece reflejar la postura firme de Trump frente a lo que consideró una acción errática por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

El polémico comentario de Elon Musk

En medio del revuelo generado por la crisis diplomática y la publicación de Trump, el empresario Elon Musk también intervino con un mensaje que encendió las redes sociales. Musk, conocido por sus controvertidos comentarios en su red social X, publicó simplemente “BAMF”, un acrónimo que significa "Badass Motherf*er"**. Aunque vulgar, esta expresión suele utilizarse en un contexto elogioso para describir a alguien extremadamente impresionante, audaz o rudo.

En este caso, Musk parece haber usado el término para referirse al presidente Trump, elogiando su postura firme frente al gobierno colombiano en el conflicto por las deportaciones de inmigrantes. El comentario, aunque breve, contribuyó a reforzar la percepción de Trump como un líder decidido y generó aún más interés en el episodio.

Trino de Elon Musk sobre conflicto Colombia y Estados Unidos Foto: x @elonmusk

Publicidad

Cronología de la crisis entre Colombia y Estados Unidos

El episodio comenzó con la autorización por parte del gobierno colombiano del aterrizaje de dos vuelos militares estadounidenses con colombianos deportados, programados para el domingo. Sin embargo, en la madrugada, el presidente Gustavo Petro cambió de postura.

Primero, el presidente Petro anunció en X (antes Twitter) que los vuelos llegarían y convocó a recibir a los deportados con banderas y flores. Minutos después, el mandatario publicó un nuevo mensaje desautorizando el ingreso de los aviones, alegando un trato indigno hacia los migrantes por parte de Estados Unidos.

La razón de este cambio abrupto no se aclaró oficialmente, aunque se especula que pudo haber sido influido por videos virales que mostraban a deportados llegando a Brasil esposados, lo que habría generado indignación en el presidente Petro.

Publicidad

A pesar de su postura inicial de "dignidad", los hechos contradicen la narrativa oficial. Desde el gobierno de Joe Biden, Colombia había autorizado rutinariamente vuelos con deportados, alcanzando 14.199 repatriaciones en 2024, según Migración Colombia. Finalmente, Petro tuvo que aceptar la llegada de los vuelos sin condiciones.

Aunque la crisis diplomática parece haber sido superada, sus repercusiones podrían sentirse en el futuro. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha quedado herida, y la incertidumbre persiste, especialmente en temas como la normalización de la emisión de visas en la embajada estadounidense en Bogotá, suspendida temporalmente.