Impresionante relato de mujer que sobrevivió a accidente de avión en Chocó

María Nelly Murillo, la mujer que sobrevivió 5 días en plena selva con su bebé tras un accidente aéreo, en entrevista exclusiva de Noticias Caracol, relató detalles de cómo logró lo que ya se considera una hazaña.



“Yo grité y no me escuchaban, tuve que bajar al río a tomar agua y me fui siguiendo el río, llegué a un punto donde estaba muy alto y no podría pasar”, manifestóó.

Publicidad

“Había una paliza y me trepé por ahí y había un palo grande y me quedé dormida con el niño ahí”, dijo.





La odisea de María Nelly

Publicidad

La mujer y su hijo fueron hallados prácticamente ilesos por los equipos de rescate tras sobrevivir al accidente de un avión que cayó en una zona selvática del departamento del Chocó y pasar cinco días en medio de la jungla, informaron fuentes militares.

Publicidad

El avión en que viajaban, un bimotor Cessna 303, cayó el pasado sábado cuando volaba entre Quibdó, capital departamental, y Nuquí, una localidad muy turística ubicada a orillas del océano Pacífico, según un comunicado de la Fuerza Aérea.

Desde el momento que desapareció la aeronave, la Fuerza Aérea dispuso un avión de búsqueda y rescate que sobrevoló el área donde se sospechaba que había caído.

Publicidad

Fruto de esas labores de búsqueda los equipos de rescate localizaron el avión así como el cadáver del piloto, capitán Ccarlos Mario Ceballos, y continuaron la búsqueda de los otros tres ocupantes: la mujer, identificada como María Nelly Murillo, su bebé de un año y otro niño sobre el que no se suministraron detalles.

Publicidad

Hoy, tras cinco días perdidos en las selvas del Chocó, una de las regiones más lluviosas del planeta y con una fortísima presencia de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los equipos de rescate hallaron a los dos sobrevivientes.

La mujer tiene diferentes heridas y quemaduras leves, mientras que su hijo está aparentemente ileso.

Publicidad

Tras la odisea de cinco días por las agrestes selvas chocoanas, madre e hijo fueron trasladados por las autoridades a instalaciones médicas de Quibdó para hacerles nuevos chequeos de salud.

EFE