Impuesto a herencias se mete con el alma de ecuatorianos: alcalde de Guayaquil

Grupos de oposición de Ecuador se preparan para manifestarse este jueves en demanda del archivo de dos proyectos que buscan aumentar impuestos a las herencias y a la plusvalía, mientras desde el Ejecutivo se advierte de posibles actos violentos en las marchas.



En entrevista con Blu Radio, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien se sumó a las manifestaciones de cientos de ciudadanos por “las leyes de herencia y plusvalía”, las consideró “la gota que derramó el vaso de la paciencia guayaquileña”.



“Son dos leyes que se han metido con el alma y la razón de ser”, enfatizó el alcalde. (Lea también: Ecuador ofrece ayuda a Colombia ante atentados a oleoductos fronterizos )



Sin embargo, el mandatario de Guayaquil aseguró que con las marchas no busca un derrocamiento sino “rescatar” el país y rechazar lo que llamó atropello a los ecuatorianos.



Los manifestantes piden archivar definitivamente los dos proyectos de la Asamblea Nacional que esa institución del Estado ya no tramita, pues el presidente de Ecuador, Rafael Correa, las retiró de forma "temporal".



Ese retiro ocurrió tras varios días de protestas ciudadanas, en especial en la capital ecuatoriana, que mermaron luego de la decisión del presidente, pero que no se apagaron del todo, pues se mantienen voces que exigen que el retiro sea definitivo.



Correa ha llamado a un gran diálogo nacional no solo sobre los dos proyectos de ley que desataron las protestas, sino sobre el modelo social y económico que desean los ecuatorianos, y ha dejado abierta la posibilidad de archivar definitivamente los proyectos si le demuestran que afectan a los pobres y a la clase media. (Lea también: Suspenden bombeo de crudo entre Colombia y Ecuador por atentado a oleducto )



El mandatario, que había enviado el proyecto de ley sobre las herencias a estudio de la Asamblea con carácter de urgente, se preguntó hoy en su cuenta de Twitter a qué le teme la oposición.



"Ahora 'exigen' el archivo definitivo de las leyes. ¿Por qué? ¿Qué temen? ¿Que el pueblo se informe y se dé cuenta de cómo lo engañaron?", escribió.



Añadió: "Yo no tengo ningún apuro. El diálogo tomará el tiempo que sea necesario y, sobre todo, la verdad debe brillar: nos mintieron una vez más al decir que leyes afectaban a pobres y clase media, o que eran con fines 'recaudatorios' para un Estado 'quebrado' por el 'despilfarro'".



"La verdad prevalecerá, pero es lo que más temen los de siempre", agregó. (Lea también: Siguen protestas en Ecuador y se convoca a movilización nacional )



El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que públicamente ha pedido el archivo definitivo de los proyectos de ley, insistió hoy en la necesidad de desarrollar un diálogo "abierto, incluyente, constructivo, sin exclusiones, sin condicionamientos".



"Estamos convencidos (de) que solo el diálogo verdaderamente democrático podrá devolverle la paz a Ecuador y unir a los ecuatorianos", añadió, poco antes de señalar que no está de acuerdo con diálogos en que se descalifica a quienes piensan distinto o que limita los temas a discutir.



Se prevé que a las manifestaciones de este jueves en Guayaquil se sume una concentración convocada también en la capital ecuatoriana, en la avenida de los Shyris, que a principio de mes fue escenario de marchas a favor y en contra de los polémicos proyectos de ley.



Esas protestas se ampliaron a reclamos por la forma de gobernar de Correa y derivaron también en expresiones en su defensa por parte de sus seguidores. (Lea también: Rafael Correa reta a la oposición de Ecuador a pedir revocatoria de su mandato )



Por otra parte, el ministro coordinador de seguridad, César Navas, dijo que "se han identificado grupos organizados de la oposición preparados para generar desmanes, provocaciones y acciones violentas durante las marchas" de mañana en Guayaquil y Quito.



El ministro del Interior, Jose Serrano, se anticipó a responsabilizar a Nebot por los eventuales "hechos vandálicos" en Guayaquil, y a políticos de Quito, como el opositor Andrés Páez y a algunos miembros del partido Sociedad Patriótica, por eventuales hechos violentos en la capital.



Con EFE