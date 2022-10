Imputación contra rectora y psicóloga de Sergio Urrego será a finales de enero

En diálogo con Blu Radio, Carlos Fernando Guerrero, jefe del equipo investigador al frente del caso del suicidio del joven Sergio Urrego , informó que la solicitud de imputación de cargos contra la exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Castillo, y la psicóloga Ivonne Andrea Cheque implicadas en el hecho se realizará a finales de este mes.

“El delito de actos de racismo y discriminación que primeramente se les imputaría tiene únicamente medidas de aseguramiento no privativas de la libertad como la solicitud de no salida del país y restricción para ejercer algunas actividades. Estaremos solicitando la imputación hacia finales de mes y los jueces de la República determinarán la fecha en que se lleve a cabo la audiencia”, indicó.

La investigación del caso de Sergio Urrego, quien cometió el suicidio el pasado 4 de agosto por supuesto acoso y discriminación debido a su orientación homosexual, ha concluido que hubo acciones de las directivas del colegio para evitar que esta persona ejerciera libremente su derecho a la educación y al libre desarrollo a la personalidad, lo que es “inadmisible” según Carlos Guerrero.

“Habrían incurrido en actos de racismo y discriminación. Es un delito que tiene pena desde 18 a 42 meses, en la medida en que este delito para el caso va a ser agravado porque la víctima es un menor de edad. El delito en sí habría consistido en haberlo obligado a asistir al psiquiatra luego de conocer en el colegio su orientación sexual, y no dejarlo ingresar a clases hasta que un profesional no tratara su supuesto problema; y por otro lado el tratamiento diferencial que recibió de los compañeros heterosexuales”, explicó.

El investigador reveló que a Sergio Urrego le iniciaron un proceso disciplinario interno en el colegio por supuestos actos obscenos con su presunta pareja, pero a las parejas heterosexuales que, según los testigos del caso, tenían actos demostrativos de afecto de mayor significado, nunca se les abrió un proceso.

Guerrero indicó finalmente que se estudia la posibilidad de llegar a imputar el cargo de inducción al suicidio, para lo que se espera el resultado de una autopsia forense realizada por Medicina Legal, que determine si las mujeres incurrieron en otros delitos como falsa denuncia u ocultamiento de elementos probatorios.

Por su parte, Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, expresó en Mañanas Blu su agradecimiento a la Fiscalía por darle celeridad al proceso y por la labor adelantada que ha permitido esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de su hijo.

“Sé que ha sido un trabajo arduo y de investigación profunda donde no es fácil determinar las sanciones, ni tampoco es fácil demostrar ya que mi hijo falleció. Creo que sí es necesario establecer los hechos que conllevan a que mi hijo tome la decisión que tomó y como madre considero que la versión que da el colegio sobre la muerte de mi hijo nuca ha coincidido con la verdad”, manifestó.

Reyes denunció una persecución no solo a Sergio sino también a ella por parte de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, que afectaron su vida.

“En junio empieza la persecución, julio fue terrible porque ya nos habían dicho que no podía ingresar bajo ciertas condiciones y para él no fueron las mejores vacaciones, siempre estuvo intranquilo por eso. Desde ahí comenzó todo lo que nos hacen, a mí como madre de familia, la persecución que yo tuve. La parte psicológica no solo fue afectada por Sergio sino a mí, fue afectado mi trabajo y afectado mi hogar”, confesó.