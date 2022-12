Indepaz aclara a Uribe que narcotráfico no es delito político en acuerdos de paz

Indepaz publicó un texto en el que responde a una de las objeciones del senador Alvaro Uribe sobre el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que no fue refrendado en el Plebiscito.



En concreto se refiere a la exigencia que hace el expresidente de establecer que “el narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser considerado como delito político”.





Según la revisión de Indepaz, en el acuerdo de La Habana, no se afirma que el narcotráfico sea un delito político o que se puede llegar a considerar como tal, sino que el narcotráfico puede ubicarse como conexo.





En el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc se incluyen como conexos al delito político las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.





El director de Indepaz, Camilo González, en dialogo con Blu Radio, afirmó que lo que pide el senador Uribe no es una novedad, por lo cual esto se le debe aclarar.





“Hemos aclarado en el estudio de Indepaz que ya en los acuerdos de La Habana se establece que el narcotráfico no puede ser considerado delito político, que es un delito común y al mismo tiempo se recoge la jurisprudencia que afirma que puede haber conexidad solo en los casos en los que ese delito sea cometido por organizaciones cuyos fines sean rebeldes. De modo que eso ya está en los acuerdos y no es una novedad, de modo que sólo falta que se le aclare al senador Uribe”.





Por último, Gonzáles aclaró que en los casos de personas o grupos que hayan estado vinculados al narcotráfico y actividades de esa economía ilegal la calificación de sus fines como rebeldes es el criterio de aceptación para que las instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz les otorguen el tratamiento especial y los beneficios previstos en el Acuerdo.





Escuche más información en este audio sobre:



-Desde el medio día de ayer se han movilizado en el país más de 1 millón trescientos mil vehículos en el país. Durante el día de hoy se presentaron varias tormentas, lo que generó retrasos en los vuelos y congestión en las vías.



-Con la siembra de casi 4 mil plantas esperan recuperar 3.5 hectáreas de bosque que se afectaron con un incendio forestal en el municipio de Galán en Santander.

-De acuerdo con el informe entregado por la policía de carreteras, 35 mil vehículos se han movilizado por las vías del departamento del Valle en esta primera jornada del plan éxodo. Hasta el momento todas las vías se encuentran habilitadas y no se han presentado accidentes de consideración.

-Policía del Atlántico capturó a un entrenador de fútbol que tocó partes íntimas de dos menores de edad en el municipio de Baranoa.

-Un operativo en Medellín dejó 37 personas capturadas encargadas de robar motos y venderlas por partes en el ciudad. Entre ellas un menor de edad. Los delincuentes se encargaban de camuflarlas en ventas ambulantes.

-El cantante Residente de Calle 13 dijo en medio de un concierto en Estados Unidos que los dos candidatos que aspiran a la Casa Blanca son malísimos.