Indígenas de Venezuela están llegando desplazados por la violencia al Vichada

Una difícil situación migratoria y humanitaria se vive en el departamento del Vichada , por cuenta del desplazamiento forzado de comunidades indígenas y colonos que viven en la frontera entre Venezuela y Colombia. Al menos unas 60 familias han llegado en los últimos días al municipio de Puerto Carreño y a la inspección de Aceiticos.

Aseguran las familias, la mayoría provenientes del estado de Apure, que su desplazamiento obedece a la guerra armada entre el ELN y las disidencias de las FARC.

“Han llegado aproximadamente 90 personas, entre ellos niños, adultos mayores y mujeres, lo que ellos comentan es que les quemaron varias casas, ranchos y se vinieron con miedo porque se les quieren llevar los niños mayores de 7 años”, aseguró Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño en el Vichada.

Por su parte, Michell Zurfluth, secretario de gobierno del departamento del Vichada, indicó que ya se puso en marcha un puesto de mando unificado (PMU) para atender a esta población y poderla caracterizar, pero indicó, además, que es necesaria la intervención del Gobierno Nacional.

Sin embargo la gobernadora indígena de Puerto Carreño reveló que estas persona que lo dejaron todo por salir huyendo, aún no han recibido ningún tipo de ayuda.

“Todavía no les han dado nada, no tienen comida, no tienen techo, todavía no les han dado ninguna atención, lo que ellos necesitan es comida, ropa, agua potable y cosas de aseo personal”, detalló.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo un llamo urgente al Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para atender esta situación que con el pasar de las horas se hace más crítica, pues estas comunidades se están ubicando en asentamientos improvisados sin condiciones humanitarias dignas.

