Indignación en Villavicencio por feminicidio de Yenny Marcela León: su expareja le dio 20 puñaladas

Como Yenny Marcela León García fue identificada la más reciente víctima de feminicidio en Villavicencio , luego de fallecer tras recibir 20 ataques con arma blanca por parte de su expareja sentimental.

El desafortunado hecho se registró el pasado fin de semana cuando la víctima llegaba a su vivienda y fue abordada por el hombre que, sin mediar palabra, la atacó. Al lugar llegaron unidades de Policía que realizaron la captura del agresor, mientras que la mujer fue llevada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las heridas.

Notablemente conmovida, Bertilde García, madre de la mujer asesinada, envió un mensaje a las mujeres para que la historia de su hija no se repita: “Toda mujer que me escuche, que no se deje amedrentar, que digan, delante a sus agresores, que denuncien a la Policía o la Fiscalía”, invitó.

Por su parte, las autoridades rechazaron el hecho y anunciaron acompañamiento a la familia.

“Desde nuestra secretaria estamos acompañando y a la vez rechazando este hecho, garantizando que la atención sea integral para la familia desde el apoyo psicológico y jurídico”, dijo Ana María Morales, secretaria de la mujer en Villavicencio.

Por ahora, la madre de la víctima teme por la vida de sus nietas, quienes, según ella, también habían recibido amenazas y agresiones por parte de su padre, situación que ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades previamente.