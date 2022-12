Informe especial: Venezolanos, a la ‘caza’ de productos de aseo por escasez

todo estos enmarcados en la categoría de productos de higiene personal. Artículos que desde hace tiempo dejaron de adquirirse con facilidad.

La industria ha explicado que el problema está en la escasez de materia prima para elaborar estos productos, como el sulfato de sodio, necesario para elaborar detergentes. Otros afirman que se trata de un tema de estructura de costos, que impide mayor producción, sumado al control de precios desde el año 2011.

Las personas que deben hacer enormes filas poco conocen o les interesa las causas reales; su problema está en encontrar a como dé lugar los productos. Muchos admiten que han tenido que acudir a los llamados “bachaqueros” o vendedores informales, pagando hasta el triple del precio; mientras que a otros no les queda otra opción que comprar la marca que haya o incluso negociar con guardias de seguridad para adquirir mayor cantidad de productos permitidos.

“En mi caso que soy alérgico no me funcionan todos los desodorantes, tengo que buscar específicamente una marca y no se consigue”, indicó un ciudadano.

Cabe agregar que en cuanto a productos de limpieza del hogar se presenta una situación similar, aunque como en este gremio no existe control de precios, los artículos suelen encontrarse con mayor facilidad opero a un costo elevado.