Informe revela los 10 países con mejor equilibrio entre el trabajo y la vida en 2026

Cada vez más personas priorizan algo que hace algunos años parecía imposible, tener tiempo para trabajar, descansar, compartir en familia y disfrutar de actividades personales sin vivir agotados.

Mientras en muchos países las largas jornadas y la hiperconectividad dominan la rutina diaria, otras naciones han logrado construir modelos laborales donde el bienestar también es una prioridad.

Un reciente análisis basado en datos del Índice para una Vida Mejor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló cuáles son los países con mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en 2026.

El informe explica que uno de los principales factores para medir el equilibrio entre trabajo y vida personal es la cantidad de tiempo que las personas pasan trabajando. Según la OCDE, las jornadas excesivas pueden afectar la salud, aumentar el estrés y poner en riesgo el bienestar físico y mental.



Los países con mejor equilibrio entre trabajo y vida

De acuerdo con el informe, países europeos como Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos destacan por registrar menores porcentajes de trabajadores con jornadas extremadamente largas y por ofrecer más tiempo para actividades personales y ocio.



Noruega. Foto: Freepik.

Además, indica que, en promedio, cerca del 10 % de los empleados en países miembros trabaja más de 50 horas semanales. Sin embargo, algunas naciones presentan cifras considerablemente menores. Por ejemplo, en Suecia apenas el 0,9 % de los trabajadores tiene jornadas laborales excesivas, mientras que en Finlandia la cifra ronda el 3,6 %.

En contraste, países como Colombia, México y Turquía aparecen entre los que tienen mayores porcentajes de empleados trabajando más de 50 horas a la semana. En el caso colombiano, el indicador se acerca al 24 %, según los datos recopilados por la organización.

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Esta es la lista de los 10 países con mejor equilibrio entre trabajo y vida:



Noruega Países Bajos Suecia Finlandia Dinamarca Suiza Francia Italia España Hungría

Otro de los aspectos que evalúa la OCDE es el tiempo destinado al ocio y al cuidado personal. El organismo explica que las personas que trabajan menos horas suelen disponer de más tiempo para dormir, compartir con amigos y familia o realizar actividades recreativas, elementos clave para el bienestar general.

El estudio también destaca que los países con mejores índices de equilibrio laboral suelen coincidir con altos niveles de satisfacción y bienestar entre sus habitantes, especialmente en naciones del norte de Europa.

