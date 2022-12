Inició cumbre de la Farc sin Márquez, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’

A propósito del aniversario del partido político Farc, que adquirió su personería jurídica fruto del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla, el directorio de la colectividad se reunió para analizar la implementación del acuerdo y la situación de algunos de sus integrantes. Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, se refirió a la ausencia de Iván Márquez, alias ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, que no asistieron a la cumbre.



“Tenemos una presencia mayoritaria de los miembros del consejo de los comunes. Hay unos que por diversas circunstancias no pudieron venir, unos por estudio, otros por temas de seguridad, otros por temas de salud”, indicó Londoño.



El líder de la Farc resaltó qué hay más de 80 miembros del directorio nacional y que van a hablar también de su proyección hacia las próximas elecciones regionales.



También asistieron a la instalación de la cumbre promotores del acuerdo de paz como Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda, que aseguraron que los exguerrilleros de los que la Fiscalía no tiene reporte, siguen acogidos a las condiciones del acuerdo.



“Márquez tendrá sus razones, dentro de lo que se ha reglamentado, no tiene que encontrarse en un sitio específico, lo importante es que cuando la JEP lo llame él aparezca. Sé que él firmó y es respetuoso del acuerdo, hay unos acuerdos y el los cumple, no hay que especular”, indicó Álvaro Leyva.

El gran interrogante es si la JEP continuará con los procesos de los tres excombatientes. Esta justicia advirtió claramente que una de las condiciones del sometimiento es dar reporte de sus traslados y ubicación.