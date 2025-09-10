Intento de asonada en Putumayo terminó con un civil herido en enfrentamientos con el Ejército

Un grave incidente se registró en la zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, cuando un grupo de al menos 200 personas intentó retener y desarmar a tropas del Ejército que adelantaban operativos contra la minería ilegal. La situación derivó en un intento de asonada que terminó con un civil herido.

En videos grabados en el lugar se observa el momento en que decenas de personas se abalanzan sobre los uniformados, lanzándoles amenazas y advirtiendo que les quitarían sus armas si no abandonaban la zona. Con palos, piedras y presión física, el grupo rodeó a los militares, lo que generó una tensión.

Ante el riesgo inminente de ser reducidos, un soldado disparó al suelo en un intento de dispersar la multitud y frenar la amenaza. Segundos después, otro militar replicó la acción, pero en medio de la confusión un civil que se encontraba al frente de la línea de tropa recibió un impacto en el pie y cayó herido.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud de la persona lesionada. Sin embargo, fuentes señalaron que la reacción de las tropas evitó que los uniformados fueran secuestrados en medio de la asonada.