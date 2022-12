Internan de urgencia a Francia Márquez en una clínica de Cali por dengue

Francia Márquez, lideresa social, defensora de los Derechos Humanos y del medioambiente, se encuentra recluida en la clínica Amiga de Cali debido a un fuerte cuadro de dengue.

La mujer, de 31 años de edad, comenzó a sentirse mal el jueves 30 de enero, llegó a urgencias y la remitieron a una cita prioritaria para el viernes 31 hasta que finalmente fue hospitalizada el sábado 1 de febrero.

Según cuenta la mujer, la atención en dicho centro asistencial ha sido regular y hasta este lunes estaba esperando en una silla a que la pasaran a una sala de hospitalización.

“El jueves vine por urgencias, luego me mandaron para Torres de Comfandi para una cita prioritaria el viernes, allá me atendieron, me mandaron exámenes de sangre y el sábado confirmaron que tenía dengue”, precisó.

“Me remitieron de allá para la clínica Amiga el sábado en la tarde, nos mandaron a tres en la misma ambulancia. Primero estuvimos en una silla de ruedas, luego nos pasaron a otra silla y en la noche nos pasaron a una silla reclinable”, agregó.

Indicó que desde el 1 de febrero ha pasado sus noches durmiendo en la sala de urgencias pasando cualquier tipo de dificultades con otros pacientes. El hecho quedó registrado en una publicación realizada en su cuenta de Twitter.

Me trajeron antier por urgencias a la Clínica Amiga de Cali y las condiciones en las que tiene a los pacientes son pésimas, después de 2 días seguimos en una sala con 20 pacientes y en una silla

La EPS Servicio Occidental de Salud SOS es un fraude.

Servicios digno XF @PGN_COL pic.twitter.com/BefeAoQ38A — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 3, 2020

“Le escribí al interventor porque no aguantaba los dolores abdominales y se comunicaron con la clínica. En ese momento la atención comenzó a ser mejor”, añadió.

“El director de la clínica me dice que están esperando que le den de alta a un paciente para poderme hospitalizar en una sala adecuada”, agregó Francia.

La lideresa también se quejó por la crisis en la salud que se vive a nivel nacional

y se mostró preocupada por la realidad diaria de miles de colombianos.

“yo de alguna manera tengo una voz y me escuchan, pero esto lo pasan miles de ciudadanos en las clínicas del país. No me imagino cómo será en un hospital”, señaló.

“Esto nos lleva a pensar en el sistema de salud tan precario que hay en este país, un sistema que deja que la gente se muera. Si uno no denuncia estas situaciones la gente se muere y hay gente que no tiene como acudir a la Defensoría a colocar su queja”, añadió Márquez.

Finalmente, Francia espera en la sala de urgencias que le brinden mejor atención médica a ella y a sus otros compañeros de sala a quienes ha escuchado durante su enfermedad.

