Invasión de militares venezolanos en Arauca es indicio de algo más: gobernador

El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, se mostró preocupado por la reciente invasión de al menos 123 militares venezolanos, quienes cruzaron el río Arauca e instalaron un campamento en territorio colombiano.



A juicio del mandatario, este hecho no es aislado y es un indicio de que detrás del mismo “hay algo más”.



“Lo importante del hecho no es la argumentación que se ha pretendido dar por parte de quien representa la Cancillería en Venezuela”, expreso.



Agregó que es un hecho que hubo una violación, independientemente de las explicaciones.



Este sábado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, insistió en que el campamento estaba en territorio venezolano.



“Nosotros estamos seguros de que el campamento ubicado en el sector Los Pájaros está en nuestro territorio. No nos hemos retirado de nuestro territorio, lo que hicimos fue desplazarnos más al interno de nuestro territorio para facilitar el diálogos político”, dijo.



