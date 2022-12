Investigamos si Roa y Florhuila hicieron 'influenciación' de precios: Robledo

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, adelantó en entrevista con Mañanas BLU parte de los resultados que encontró la entidad en torno a una fijación de precios por parte de uno de los mayores comercializadores del país.



Dijo que, teniendo en cuenta que Molinos Roa y Molinos Florhuila son de un mismo grupo económico, no se puede hablar de un cartel de precios, pero sí se trataría “de un tema de influenciación de precios, que es cuando un agente del mercado obliga a otro a tener unos determinados precios de los productos y le impide venderlos por debajo de esos”. Vea también: Primeras sanciones de SuperIndustria por ‘cartel del arroz’



“Hay unos agentes del mercado que pertenecen al mismo grupo económico, que según la investigación estarían influenciando a otros agentes económicos que no pertenecen al grupo, que son comercializadores y distribuidores que bajo represalias comerciales no podrían vender por debajo de unos precios que eran los precios base de los precios de mercado”, agregó.



Robledo explicó que el 40 por ciento del mercado es controlado por Roa y Florhuila, por lo que tienen gran capacidad de afectar o controlar el precio del arroz en el país. Vea también: Roa y Florhuila, a pagar $33.800 millones por influenciación de precios de arroz



Por otro lado, el superintendente de Industria y Comercio anunció que la entidad actualmente tiene una investigación “para ver si el incremento del precio del arroz está justificado por condiciones objetivas o finalmente lo que hubo fue un cartel para subir el precio del arroz o un acaparamiento para subir el precio del mismo, pero eso está en indagación preliminar”.



En ese sentido, dijo que siguen la línea del Gobierno nacional de “investigar y sancionar a todo aquel que viole la libre competencia en Colombia”.