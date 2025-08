Investigan a Copetran por muerte de perrito en maletero de bus: llegaría millonaria multa

Este caso que se remonta al pasado 19 de julio, día en el que un perrito de raza pekines llamado Maxi fallece dentro de un bus de Copetran que cubría la ruta de Maicao, La Guajira - Medellín, Antioquia (un trayecto de 15 a 19 horas).

Lo que denunció la dueña de Maxi es que el chófer la obligó a dejar a la mascota en el maletero del bus y no en la cabina de pasajeros, tal y como establece la ley para el transporte de animales de compañía.

“El chófer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba. Que ellos ahora tenían que viajar en bodega. Nosotros le decíamos que viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá. ¿Por qué ahora tenía que viajar en bodega? Nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él", dijo la dueña de Maxi, Gabriela Nava, para Noticias Caracol.

Maxi murió en el maletero de un bus intermunicipal. Foto: Captura de redes sociales

La dueña del animal relata que, apenas pasadas las primeras cuatro horas, se dieron cuenta de que Maxi se encontraba físicamente mal. Al dirigirse a la veterinaria más cercana, la mascota ya se encontraba sin signos vitales, producto de un paro cardiorrespitario que le dio por una ola de calor.

Frente al caso, la Superintendencia de Transporte inició una investigación y formuló pliego de cargos contra Copetran por, presuntamente, incumplir con las normas para el transporte de mascotas, no suministrar información clara y oportuna, y no dar respuesta a los requerimientos de la entidad.

En caso de que se le halle responsable, la compañía podría pagar entre 1 y 700 salarios mínimos mensuales vigentes (cerca de 1.000 millones de pesos) por cada uno de los incumplimientos.

"La entidad, como autoridad de protección de los usuarios, inició las acciones frente a este caso de manera inmediata, encontrando mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, sobre la calidad en la prestación del servicio y la información que se da a los usuarios, a través de los términos y condiciones, para el transporte de animales. Con el material probatorio recaudado, hemos iniciado una investigación formal", dijo el superintendente, Alfredo Piñeres.

Para este caso, Copetran cuenta con 15 días para presentar sus descargos y brindar las pruebas para su defensa.