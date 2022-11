Investigan muerte de hombre al interior de patrulla de Policía en Zipaquirá

Según el denunciante, la Policía asesinó a su hijo al parecer porque lo golpeó en reiteradas ocasiones. El hecho ocurrió el pasado miércoles entre 8y 10 de la noche, luego de que el hombre de 33 años fuera retenido por las autoridades tras sorprenderlo robando una botella de licor en un supermercado.



“Yo quiero que se aclare la muerte de mi hijo, cómo así que en un comando de la Policía no hay quién vigile a un detenido que está dentro de una patrulla (…). Cuando retienen a una persona, sea por el caso que sea, si entra vivo a un establecimiento de la Policía tiene que salir vivo”, reiteró el padre de familia.



La versión entregada a la familia del fallecido es que el hombre, al parecer, se habría quitado la vida.



Entre tanto, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal, donde se trata de determinar las causas de lo ocurrido. Los familiares denuncian que la Policía aún no ha dado una respuesta clara de los hechos y que, además, no les han dejado ver el cuerpo sin vida de esta persona.