Investigan si cuerpo hallado en fosa común corresponde a mayor de la Policía desaparecido

En la vereda Nueva Primavera, en la antigua vía que conecta Manizales con Chinchiná, las autoridades exhumaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Uno de ellos podría ser el del mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra, desaparecido hace ocho días junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra, según primeras versiones de agentes que participaron en la búsqueda.

Aunque uno de los cadáveres vestía la misma ropa que el oficial llevaba el día de su desaparición, será Medicina Legal la encargada de confirmar la identidad mediante pruebas forenses. En la zona también fueron hallados documentos del uniformado.

El vehículo en el que ambos hombres se movilizaban, un Mazda 3 , apareció en Armenia, Quindío. Esta pista es clave en la investigación, aunque las causas de lo sucedido siguen sin esclarecerse.

Vergara Sierra, de 39 años, salió el pasado nueve de septiembre de su vivienda en el barrio La Carola tras terminar turno en la institución.

Según su familia, vestía una camiseta beige de la Selección Colombia con el número 17 y el nombre de Dayro Moreno, chaqueta impermeable, jean azul claro y tenis blancos. Como señas particulares, tiene un tatuaje de un águila en el cuello y otros en uno de sus hombros.

La investigación continúa en manos del CTI de la Fiscalía y Medicina Legal, mientras la familia espera una confirmación que ponga fin a la incertidumbre.