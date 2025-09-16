Capturan a cabecilla del Clan del Golfo vinculado a atentado contra estación de Policía

En una operación articulada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el GAULA Militar y la Quinta Brigada del Ejército, fue capturado en flagrancia un hombre identificado con los alias de “Keili” o “Rochi”, presunto integrante del Clan del Golfo y cabecilla de la subestructura “Edgar Madrid Benjumea”.

La Policía de Santander confirmó la captura de uno de los más buscados en el departamento. Es miembro del Clan del Golfo y está señalado de atentar contra dos policías en Simití y un feminicidio en Girón #VocesySonidos pic.twitter.com/9nu6VzQQlL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2025

El procedimiento se desarrolló en zona urbana del municipio de Yondó, Antioquia, tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía 182 de Crimen Organizado. Durante la captura, las autoridades incautaron una pistola 9 mm, tres celulares y una motocicleta.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander afirmó que "este hombre figuraba en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga por el delito de feminicidio agravado, está acusado de asesinar con arma blanca a su compañera sentimental, de nacionalidad venezolana, el pasado 21 de julio de 2024 en Girón".

Los hechos ocurrieron en el barrio Altos de Andina, sobre las 7:30 pm, los vecinos alertaron de una pelea de la pareja y las autoridades al ingresar a la vivienda encontraron a Yaisbely Andreina Ibargüen Molina, de 28 años, muerta en su cama con múltiples heridas; por lo que tenía circular azul de Interpol vigente y podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión

De acuerdo con la investigación, alias 'Keili' tendría una trayectoria criminal de más de seis años, tiempo en el que habría coordinado extorsiones contra comerciantes, hoteleros, docentes, finqueros y pescadores en Simití (Bolívar) y en sectores de Santander.

Las autoridades también lo señalan de participar en el ataque contra la Estación de Policía de Simití, ocurrido el 25 de abril de 2025, donde murieron dos uniformados y otro más resultó herido. Asimismo, se investiga su presunta responsabilidad en el atentado contra la embarcación del director del periódico El Original del Magdalena Medio, perpetrado en 2019 en ese mismo municipio.

Tras su captura, alias 'Keili' fue dejado a disposición de la autoridad judicial, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“El resultado refleja nuestro compromiso con la lucha frontal contra el multicrimen y con la protección de la ciudadanía en Santander y la región del Magdalena Medio”, aseguró el coronel Arévalo.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie hechos que afecten la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o en la estación más cercana.