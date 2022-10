Investigan si Odebrecht pagó a Acciona para quedarse con contrato del río Magdalena

La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación sobre la forma como fue adjudicado el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y el cual fue otorgado a Navelena, consorcio donde la firma Odebrecht tiene la mayor participación y el cual resultó siendo el único oferente.



Según el superintendente, Pablo Felipe Robledo, se busca determinar si el consorcio Acciona, socio de Odebrecht en contratos como la construcción del metro en Quito, se retiró voluntariamente o recibió dinero para apartarse de la lista de oferentes que buscaba quedarse con el contrato del río Magdalena favoreciendo a la firma brasileña.



“La irregularidad no es que haya un solo proponente, lo que las autoridades están investigando y la Superintendencia de Industria y Comercio también, es saber la razón por la cual quedó un solo proponente, si es una consecuencia de un acto voluntario de un proponente o si es por una práctica colusoria, muy común donde un proponente le paga a otro proponente para que se retire”, señaló Robledo.



“Es lo que se está investigando, si Odebrecht les pagó a otros proponentes para que no se presentaran. Estamos investigando porque razón Odebrecht terminó como único proponente en la adjudicación del río Magdalena y por qué el otro consorcio se retiró a pocos días de la licitación (…) Acciona, que en otros proyectos era socio de Odebrecht como el metro de Quito donde Odebrecht terminó cediendo su participación”, agregó el superintendente.



Robledo señaló que se han recaudado importante material, entre ellos, correos electrónicos donde podrían estar las pruebas que sustenten esta hipótesis. El funcionario indicó que las sanciones podrían ser millonarias para quienes hayan participado y prestado para esta práctica que atenta contra la libre competencia.

Terminación del contrato Ruta del Sol II



Robledo señaló que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de caducar, liquidar y estructurar otro contrato “transparente” para le terminación de la Ruta del Sol II, es una decisión histórica en Colombia pues es la primera vez que se ordena algo así “por violación a la libre competencia relacionada con corrupción”.



Así mismo, señaló que las sanciones impuestas son con el consorcio con quien se celebró el contrato, sin embargo, aclaró que esta medida cautelar no tiene la capacidad de inhabilitar a las empresas para volver a contratar con el estado, hecho que descalificó y sobre el cual reclamó una modificación que permita blindad futuros proyectos.



“Cualquier firma está igualmente afectada como cualquier otro miembro del consorcio porque cuando se firma, se firma con el consorcio, cuando se ejecuta, se ejecuta con el consorcio independiente de lo que los particularmente se reclamen”, dijo Robledo.



