Investigan si suicidio en Florencia se trata de otra víctima de la ´Ballena azul´

Como Jhoan Yiglian Romero Suárez, de 14 años, fue identificado el joven que acabó con su vida en Florencia, Caquetá y que encendió una vez más las alarmas entre las autoridades que no descartaron que se trate del juego de la Ballena Azul.



Versiones de la comunidad dan cuenta que el adolescente era buen estudiante, de sanas costumbres y se cree que fue inducido a tomar esta fatal decisión a través de este macabro juego que hay en internet.



Al respecto el director de Fiscalías, Alexander Bermeo, aseguró que una vez conocieron el ahorcamiento del menor se empezó una investigación y entre las evidencias hay escritos, marcas en su cuerpo que podrían indicar la hipótesis de que se trate de un juego peligroso.



“Se está tratando de establecer si es o no del juego de la Ballena Azul, si guarda o no relación porque hay mucha especulación frente a la muerte de este menor con dicha actividad. De acuerdo con lo que se ha hablado con profesores del colegio, era un joven tranquilo, sin inclinación a sustancias psicoactivas, es una hipótesis que se está direccionando, pero no se puede concluir que sea el primer caso de la Ballena Azul en Florencia”, aseguró Bermeo.