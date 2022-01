Invito a no buscar excusas: Mineducacion a maestros que se oponen a presencialidad

La presencialidad total será una realidad en las aulas de clases del país, a pesar del cuarto pico de contagios de COVID-19 generado por la variante ómicron. Por eso, la ministra de Educación respondió a los maestros que dicen que no hay condiciones y les pidió dejar a un lado las excusas para verse de nuevo con los niños.

Agregó que mientras avanza el gabinete binacional con Perú en Villa de Leyva, Boyacá, el Gobierno Nacional se reúne con secretarios de Educación de todo el país para definir los protocolos para el retorno; el próximo viernes continuará la reunión.

“El mensaje para maestros gobernadores y padres de familia es que lo más importantes tienen que ser los menores ya se ha visto a nivel nacional e internacional es que los colegios deben ser lo primero en abrir y lo ultimo en cerrar, los niños deben de volver el 100%”, dijo María Victoria Angulo, en diálogo con BLU Radio.

La ministra agradeció a los educadores que apoyaron el regreso del 97% de las instituciones el año pasado: “eso es gracias a los maestros comprometidos”, manifestó.

“A esas voces que aluden que no están dadas las condiciones decirles que no es cierto, se han invertido más de 1.2 billones de pesos y aquellas sedes específicas que requieren una mejora, estamos en ello, están los secretarios terminando, entonces invitar a no buscar excusas para no reunirse con los niños sino todo lo contrario, a trabajar con amor”, dijo a BLU Radio la ministra Ángulo.