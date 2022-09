"Isabel II deja un legado maravilloso”: expresidente Santos recuerda sus anécdotas con la reina

En el mundo fueron pocas las personas que conocieron en persona a la reina Isabel II y aquellos que tuvieron la oportunidad de entablar una conversación con ella. Así lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos, quien calificó su encuentro con su majestad como “uno de los más importantes” durante su presidencia.

En diálogo con Mañanas Blu, el exmandatario contó la serie de protocolos que se exigían para, incluso, solo saludar a la reina, desde la forma en cómo caminar para acercarse y muchos más detalles. Además, recordó la anécdota cuando el ahora rey Carlos III visitó Colombia y quedó “maravillado”.

Publicidad

"Isabel II deja un legado maravilloso para los ingleses y el mundo, como un ejemplo. Reinó durante 70 años sin una falla estructural dentro de su mandato y su forma de ser y, por eso la reacción del mundo entero, la admiran y reconocen con homenajes; se fue de una forma maravillosa", comentó Santos en Blu Radio, quien en 2016 viajó a Reino Unido en medio de una visita de Estado.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que pudo ver a Isabel II, pues ya la había conocido en un evento cuando él trabajaba en la Asociación de Cafeteros, como representante por parte de Colombia, según dijo.

Anécdotas con la familia real británica

Santos describió cómo fue la visita de Carlos, en ese entonces príncipe, a Colombia en el 2014. Contó que fueron al parque de Chiribiquete, ubicado en el Guaviare, y que de inmediato se enamoró del paisaje que vio.

El príncipe Carlos vino a Colombia, yo lo llevé al parque de Chiribiquete. Él toda la vida ha estado muy interesado con todo el tema del medio ambiente y el cambio climático; allá me dijo ‘he estado en muchas partes del mundo y nunca he sentido ni he estado en algo como esto’, refiriéndose al parque. Luego lo llevé a Caño Cristales y ahí casi se enloquece porque es una maravilla

Publicidad

El día que se sentó en la silla de Winston Churchill

Narró como una vez, cuando Boris Johnson era ministro de Relaciones Exteriores, le dijo “presiente, usted podría sacar una o dos horas para hacer un plan”. Aunque al principio desconfió por la reputación que en ese entonces tenía Johnson, aceptó cuando este le contó de que se trataba la invitación.

Publicidad

“Me llevó al museo en Londres donde está todo lo de Winston Churchill, me sentó en el escritorio de Churchill y me sentó en la silla, que ahora está protegida y sin acceso (…) Me mostró el escritorio y me mostró unas marcas, que Churchill no tenía los nervios de acero que decían, tenia miedo”.