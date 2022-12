Isabel Segovia sería fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa

La actual gerente de Compartir, Isabel Segovia, sería la fórmula vicepresidencial del candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa.

Publicidad

Según se conoció, el exalcalde de Bogotá ya tiene la decisión tomada y la dará a conocer en las próximas horas.

Segovia es hija del exministro de Minas, Rodolfo Segovia, y actualmente es gerente de la Fundación Compartir. Además es reconocida por su labor en el sector educativo en el país.

Publicidad

Isabel Segovia Ospina, fue viceministra de educación preescolar, básica y media durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Publicidad

También se desempeñó en el Ministerio de Educación como directora de poblaciones y proyectos intersectoriales y como coordinadora del proyecto de educación rural. Desde allí trabajó en la formulación de la política educativa nacional para los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y el reconocimiento de su diversidad, e igualmente, en el diseño de la política de educación rural aplicable a los programas y direcciones del ministerio.

También fue cofundadora y directora de la Corporación para el Desarrollo y la Gestión Social -CODESOCIAL-, profesora de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, gerente del Departamento de Educación de la Fundación Compartir, consultora para el sector social del Banco Mundial en Lima (Perú); investigadora asociada al Council on Hemispheric Affairs (COHA) y Oficial del Programa de las Américas de The Center for Democracy en Washington (EE.UU.).