Iván Duque alista carta para despedirse de los colombianos

Durante la entrega del Premio Woodrow Wilson al Servicio Público Global al presidente Iván Duque por su trabajo con los desplazados venezolanos, el mandatario de los colombianos anuncio que, antes de retirarse de su cargo, dejará una carta a los colombianos en la que hablará de los 48 meses en su gestión.

“Yo dije durante la campaña que no iba utilizar el espejo retrovisor, que iba mirar hacia adelante. Que iba a trabajar duro por mi país. En los últimos días, yo he estado escribiendo acerca de mi gobierno para una carta que voy a compartir con los ciudadanos de Colombia antes que termine mi gobierno, y yo he estado pensando en que Colombia no tiene reelección y esto es un gobierno de cuatro años. Son 48 meses en el cargo y yo habré pasado más de 30 meses lidiando con la pandemia del COVID-19, el 62 % de mi gobierno”, expresó Duque.

El mandatario de los colombianos, a quien le faltan 50 días para que termine su gestión, habló de la atención de los venezolanos, el estatuto temporal, la recuperación económica en medio de la pandemia y los retos que se presentaron durante su gestión.

“Yo me di cuenta mientras escribía, que la palabra favorita es resiliencia, tal vez la mejor manera de definirla es convertir la adversidad, en oportunidad”, agregó el mandatario.

Incluso, Duque recordó lo ocurrido el 7 de agosto del 2018 cuando tomo el juramento como mandatario de los colombianos, y contó una anécdota cuando se dirigía por primera vez.

“Muchos de mis amigos aquí presentes me acompañaron durante mi ceremonia de juramentación. Se presentó una gran tormenta ese día, con rayos y truenos. Muchos no sabían que iba sucedes después, pero yo puedo decir que recuerdo una gran tormenta y mi teleprompter se acabó. Para ser la primera vez que utilizaba un teleprompter fue muy complicado, pero eso me hizo comprender que yo debía seguir mi corazón y ese discurso que yo había planeado por muchos años queriendo gobernar a Colombia” Iván Duque

