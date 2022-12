Jamás estuve en campamentos de venezolanos en Bogotá: Carlos Pino

El ciudadano venezolano Carlos Pino, quien trabajaba para la embajada venezolana en Bogotá y quien fue expulsado de Colombia, habló en entrevista exclusiva con BLU Radio y afirmó que nunca estuvo en los campamentos de venezolanos en Bogotá, una versión que contradice lo expresado por los mismos ciudadanos de ese país, quienes dicen haberlo visto en varias ocasiones en los sectores en los que ellos se concentran.



“Te exhorto a que me compruebes que yo estuve en esos campamentos. Jamás ni nunca he estado en esos campamentos ni fui al terminal. Esa es una actitud bellaca de parte del que generó esa matriz”, manifestó al responder una pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU.



Vea además: Expulsión de Pino encamina a ruptura definitiva de relaciones con Venezuela: Farc



Sin embargo, admitió que sí participo en un plan desarrollado por el encargado de negocios de la embajada, Jean Carlos Torres, quien estuvo en los campamentos tratando de convencer a los ciudadanos a que regresaran a Venezuela.



Así mismo, el hombre, cuya expulsión provocó una acción recíproca del Gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que no es un peligro para la seguridad de Colombia y que, de ser así, las autoridades colombianas debieron haberlo detenido y no expulsado



“Si yo fuera un peligro para la seguridad de Colombia, lo más obvio que pudieron haber hecho las autoridades colombianas era haberme detenido y mostrar las pruebas”, explicó.



Añadió que detrás de su caso hay una novela “tramada de un absurdo” y agregó que está dispuesto a regresar a Colombia a verificar cuáles son los delitos de los que se le está acusando.



“Estaba departiendo en un restaurante público con unos amigos de un sindicato, hablando de temas nacionales y políticos con relación a la situación de Colombia y Venezuela. Eso no es injerencia política”, añadió.



Sobre un episodio ocurrido en 1.999, año en el que fue detenido en una operación del Ejército Nacional contra un campamento de las Farc en Vichada, Pino aclaró que ese proceso precluyó y que ese no puede ser el argumento para justificar su expulsión.



“En esa oportunidad fueron detenidos cuatro venezolanos, acusándoseles de rebelión. Efectivamente eso ocurrió, pero la Fiscalía de Colombia autorizó a esos cuatro venezolanos regresar a Venezuela. Salimos por el aeropuerto internacional El Dorado. (…) El único venezolano que regresó a Bogotá para ponerse a la orden de la Fiscalía fue este señor que les está hablando: Carlos Manuel Pino”, añadió.



Publicidad