Jefe de tecnología de Casa de Nariño por chuzadas: ''General del Ejército miente; es un chismoso''

En el más reciente caso de presuntas interceptaciones, denunciado por magistrados de la Corte Suprema y que ya investiga la Fiscalía, aparece mencionado el nombre del ingeniero René Guarín, quien actualmente es el jefe de Tecnologías y Sistemas de la Presidencia de la República. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, aseguró que, en su labores cotidianas de mediano y de largo plazo, no tiene "nada que ver con temas de interceptaciones telefónicas, de seguimientos o de chuzadas''.

Recalcando que no no ha incurrido en alguna práctica irregular, Guarín pidió a quienes lo acusan que entreguen pruebas, revelar sus nombres y ''dar la cara''. Esto, porque, según las denuncias conocidas hasta ahora, un coronel activo del Ejército habría revelado la injerencia del jefe de Tecnologías en estas supuestas chuzadas que, incluso, negó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X; el jefe de Estado mencionó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene aparatos para hacer interceptaciones telefónicas.

Justamente, Guarín se refirió a esto y aseveró que su rol en Casa de Nariño no tiene que ver con la DNI, la entidad mayormente involucrada en este caso. Según manifestó, su departamento tiene que ver más con el mantenimiento y publicación de, por ejemplo, la página de aspirantes a la Presidencia, así como de los sistemas de datos e información.

''Ningún tipo de relación laboral. Yo no tengo ningún tipo de relación con la DNI. La oficina de Tecnología de Sistemas de Información depende, primero, de la subdirección general del Dapre y, a su vez, depende de la dirección general. Ahí no hay ningún grupo de chuzadas ni en lo que se hace en tecnologías, ni nada de eso que se ha mencionado'', puntualizó.

Sobre la identidad del coronel, dijo que no sabe quién es, pero insistió en que la información que ha entregado es mentira y, por eso, según Guarín, es solo ''un chismoso''.

''Se menciona, incluso, por un por un informe que dicen es de un general del Ejército que pide su anonimato. Yo diría que ese general, en honor a la verdad, de debería darle la cara al país porque está, en mi criterio, mintiendo frente al tema de que yo esté haciendo eso. Yo no sé si es un general que pertenece al arma de artillería, de infantería o de chismosearía. Creería que perteneces a esa arma porque es un chismoso'', comentó.