Petro se pronuncia sobre chuzadas: “Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las denuncias de un posible nuevo caso de espionaje a entidades gubernamentales y de justicia del país, esta vez, a la Corte Constitucional. Incluso, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación tras las declaraciones de algunos magistrados hablaran de la existencia de interceptaciones.

El presidente Petro aseguró que los organismos de inteligencia del Gobierno no se usan ni contra la oposición, prensa o cortes. En la mismo publicación, el mandatario fue más allá y dijo que en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no hay aparatos que permitan una interceptación a números de celular privados.

"Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado", escribió el jefe de Estado.

"La fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Entre las pruebas, según las denuncias de los magistrados, hay información de presuntas escuchas conseguidas con interceptación a celulares de ellos y otros funcionarios, en las que hablaban de procesos delicados y que se manejan bajo reserva.

En el mismo comunicado, la Fiscalía rechazó cualquier ''insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias". Asimismo, negó haber "divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional" en este posible caso de interceptaciones ilegales.