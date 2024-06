Senador David Luna sobre chuzadas: “En el DNI pasa lo mismo que oucrrió en el DAS”

En diálogo con Néstor Morales, el senador de Cambio Radical David Luna expresó serias preocupaciones sobre las prácticas de interceptación y seguimiento, aparentemente, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Luna comparó la situación actual con las operaciones del extintoDepartamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Gobierno de Álvaro Uribe y argumentó que los métodos y objetivos siguen siendo los mismos.

David Luna inició el debate sobre las chuzadas debido a dos factores principales. Primero, mencionó una serie de informes y denuncias recibidas en su oficina desde el año pasado, tanto presencialmente como de manera anónima.

Permanentemente traté de hacer este debate desde hace ya varios meses y no me dejaban hacerlo. Me generó, pues por supuesto, una serie de curiosidades de que la inteligencia no puede ser objeto de control político afirmó el senado David Luna

Tres formas de chuzadas, según David Luna

Luna detalló tres formas principales de seguimiento identificadas:

Interceptación de mensajería instantánea: según informes, la DNI ha adquirido equipos tecnológicos para interceptar aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.

Seguimientos a periodistas, militares retirados y opositores: se denunció que la DNI alquila inmuebles cerca de las residencias de estas personas para vigilarlas.

Operación Orión: una operación coordinada entre varias entidades del estado para perfilar a diferentes personas. Pregunté a cada entidad si era cierto que formaban parte de dicha operación. Ninguno me contestó, salvo la OIAF que me dijo que sí, que ellos habían pertenecido en calidad de observador, liderada por la Armada Nacional en contra del narcotráfico explicó Luna.

Denuncias y respuestas evasivas sobre chuzadas

Durante el debate en el Congreso, Luna solicitó al director de la DNI, Carlos Ramón González, responder a una serie de preguntas bajo juramento. Sin embargo, las respuestas fueron evasivas. "Lamentablemente sus respuestas dejaron mucho que desear, porque a todas las preguntas dijo no, pero sí, yo no, pero no me consta lo que esté pasando en la entidad", comentó Luna.

Además, el excanciller Álvaro Leyva denunció una extorsión que, según él, se pagó con fondos de la DNI y mencionó reuniones con la inteligencia venezolana. El senador Luna también cuestionó al presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente afirmó que la DNI no posee dispositivos tecnológicos para interceptar teléfonos privados.

"Nosotros preguntamos si lo habían adquirido con recursos reservados. No nos contestaron. Por eso el contralor general de la República manifestó haría una auditoría sobre los gastos reservados de la DNI", señaló Luna, subrayando la falta de transparencia en el manejo de recursos y tecnologías de la entidad.

Comparación con el DAS

Luna no escatimó en comparar la DNI con el extinto DAS. "Para el efecto eso es lo mismo hoy. Exactamente. Y es que el viejo DAS se acabó precisamente por lo que denunció en su momento el presidente Petro. Hacía perfilamientos, seguimientos, interceptaciones", explicó. La creación de la DNI fue asesorada por el gobierno inglés y tenía como objetivo evitar estos abusos, pero según Luna, no se ha cumplido con esa misión.

Luna dejó claro que, a su juicio, existe una persecución política en curso. "La duda sí es muy grande y yo sí siento que acá hay persecución. Está en el ambiente, pero adicionalmente ya con denuncias puntuales, que hay interés de hacer seguimiento, perfilamiento, interceptaciones, y nadie niega categóricamente", enfatizó el senador.