JEP advierte posible incumplimiento de Martín Sombra en caso que investiga reclutamiento de menores

Desde el 11 de febrero de este año la JEP ha llamado a Elí Mendoza, conocido como ‘Martín Sombra’, a rendir versión en el caso que investiga el reclutamiento de menores durante el conflicto. Este hombre fue comandante del Bloque Oriental de las antiguas Farc.

En un primer momento, la versión fue aplazada, pues él no respondió a algunos requerimientos que les hicieron los magistrados con el objetivo de preparar la diligencia, pero le recordaron que incumplir con sus compromisos podría llevarlo a perder los beneficios que obtienen los exguerrilleros en la justicia transicional.

En julio se le abrió un incidente de verificación de cumplimiento al régimen de condicionalidad, es decir, la justicia transicional consideró que debía verificarse si ‘Martín Sombra’ podría tener una consecuencia al no responder los requerimientos solicitados, pues incluso su abogado no había podido contactarse con él. Un tiempo después los magistrados le trasladaron las demandas de verdad de las víctimas y todos los elementos necesarios para que se prepararan para la diligencia.

"Han existido diversas situaciones que han derivado en que no se haya producido una participación efectiva del compareciente Elí Mendoza en el caso 07. En efecto, la falta de respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción por parte del compareciente motivó en su momento el aplazamiento de la diligencia judicial. A partir de ese momento, se han adoptado decisiones tendientes a clarificar los aspectos que impidieron la realización de la diligencia y verificar la existencia de las condiciones adecuadas para que se puedan cumplir sus objetivos y finalidades", se lee en la decisión de la JEP.

Sin embargo, su abogado le informó a la JEP que, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado tener un contacto permanente con el excomandante de la guerrilla y que por eso mismo no había podido preparar la audiencia, incluso, habló de una falta de disposición que tendría ‘Martín Sombra’ y, aunque lo citaron para el 1 de diciembre, tuvieron que cancelar la diligencia, pues él no se había preparado y se fijó una fecha nueva para el 5 de diciembre.

"Se requerirá al compareciente Elí Mendoza y a su apoderado judicial para que asistan presencialmente los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el horario comprendido de 8 a.m. a 4:30 p.m., a las instalaciones de la sede principal de la JEP en la ciudad de Bogotá D.C., a efectos de que se realicen sesiones de preparación de la diligencia judicial convocada. En esa medida, este escenario estará dispuesto para que se realice la preparación de la audiencia por parte del compareciente y su apoderado judicial. Para este fin, el despacho facilitará un espacio físico adecuado", añadió el tribunal.

Si llega a faltar a estas versiones de preparación deberá informarlo con tiempo y enviar por escrito las razones por las cuales no podría asistir a estos encuentros, pero, además, si no asiste y no lo justifica, se le comunicará al despacho de la magistrada Marcela Giraldo, quien está verificando el posible incumplimiento por parte del exguerrillero.

"Advertir al compareciente Elí Mendoza que, de no asistir a las sesiones de preparación de manera injustificada, el despacho procederá a cancelar la diligencia de versión voluntaria y a reportar el incumplimiento al llamado de la Sala de Reconocimiento al trámite del incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad que se adelanta en el despacho de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz de la Sala de Amnistía o Indulto. Lo anterior, a efectos de que dicha situación sea considerada dentro de la verificación del cumplimiento de los compromisos del señor Elí Mendoza", determinó la justicia transicional.

