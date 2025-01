JEP deja en firme citación a mayor (r) Meneses; aclaran que no se le vulneraron derechos

El mayor en retiro Juan Carlos Meneses, fue comandante de la Policía en Yarumal, Antioquia, entre el 1 de agosto de 1992 y el 4 de noviembre de 1994. Meneses ha reconocido ante la justicia sus alianzas con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y ahora su proceso está en manos de laJEP .

En las últimas horas, la sección de revisión de la JEP le negó a Meneses una solicitud en la que pedía abrir un incidente de desacato contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción, pues según Meneses esa Sala no le había resuelto algunas dudas que él tenía sobre su proceso, pues consideraba que lo estaban juzgando dos veces por los mismos hechos.

"El compareciente alegó el mismo fundamento de la doble investigación y juzgamiento en los procesos adelantados en la justicia ordinaria y la Procuraduría General de la Nación. Empero, la Sala desestimó su pretensión y confirmó el sometimiento por la investigación disciplinaria No. 008-144409, correspondiente a hechos vinculados con el actuar delictivo del grupo conocido como Los Doce Apóstoles en el municipio de Yarumal, Antioquia, entre los meses de julio de 1993 y marzo de 1994; que es uno de los asuntos en el que arguye se le desconoció la garantía constitucional del non bis in idem”, se lee en la resolución de la sección de revisión.

Esta Sección de la JEP decidió no abrir el incidente de desacato solicitado por Meneses, pues el magistrado Jesús Ángel Bobadilla consideró que en algunas resoluciones previas la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había solucionado las dudas de Meneses aclarando que no se le están vulnerando sus derechos.

"La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió el planteamiento que se formulaba en igual sentido, ratificando la ausencia de vulneración del non bis in idem y plasmando los mismos argumentos que los exhibidos en la contestación a la petición referida en precedencia, tal como consta en la resolución No. 4006 de 30 de diciembre de 2024", se lee en la resolución firmada por Bobadilla.

JEP dejó en firme audiencia de Meneses para el 21 de enero

En otra resolución, conocida por Blu Radio, el magistrado Pedro Elías Díaz le recordó a Meneses que debe presentarse a la audiencia a la cual fue citado el próximo 21 de enero, aclarándole que ya le han resuelto sus dudas frente al caso por el que él argumenta que lo están juzgando dos veces, que es el homicidio de Camilo Barrientos.

Es importante recordar que ante la JEP Meneses se ha ofrecido a entregar información sobre los delitos cometidos por los Doce Apóstoles, ante este tribunal ha dicho que conoció a Santiago Uribe Vélez, en la hacienda La Carolina y ha dicho que gracias a sus declaraciones se reabrieron las investigaciones relacionadas con ese grupo paramilitar.

"El señor Meneses también explicó que el capitán Benavidez le presentó a Santiago Uribe Vélez, en la hacienda La Carolina, quien, sostuvo, era el jefe de ese grupo de autodefensas. Y relacionó una serie de personas que integraban dicho grupo en la parte urbana y en la parte rural del municipio de Yarumal. Además, reconoció que su responsabilidad durante los tres meses y medio que permaneció como comandante del Distrito 7 de Policía, fue la de “permitir el actuar de este grupo paramilitar en la región", explicó la JEP en una de sus resoluciones.