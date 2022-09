JEP tumba expulsión del exsenador Julio Manzur y lo cita a audiencia única de verdad

La Sección de Apelación de la JEP decidió revocar la decisión de expulsar al exsenador conservador Julio Manzur, investigado por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Ahora, la justicia transicional citará a una audiencia única a Manzur, en la que deberá contar todo lo que sabe, y si lo considera, también hablar sobre su responsabilidad frente a algunos de los hechos por los cuales ha sido investigado.

Hace unos meses, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había decido expulsar al exsenador conservador al considerar que no estaba haciendo aportes a la verdad, por lo que, al revocar esta decisión, la Sección de Apelación le pone algunas condiciones a Manzur que deberá cumplir durante la diligencia si quiere permanecer en la JEP.

"Aseguró el compareciente que nunca recibió apoyo de los paramilitares durante sus candidaturas al Senado en 2002 y 2006. Afirmó que, por el contrario, la incursión paramilitar en la política de Córdoba lo perjudicó enormemente al punto de casi sacarlo de la contienda electoral, pues la elección de algunos candidatos por parte del señor Salvatore Mancuso Gómez le impidió tener la votación esperada en el departamento", se lee en la decisión de la JEP.

Manzur había interpuesto un recurso argumentando que el hecho de no reconocer estos vínculos no significa que no quiera aportar verdad, pues igualmente tiene conocimiento de los nexos y relaciones de personas a las cuales apoyó políticamente con el paramilitarismo.

"La reunión entre el señor Mancuso Gómez y periodistas de Argentina y Francia; la existencia de unas conversaciones del Gobierno del expresidente Pastrana con las autodenominadas AUC; la reunión entre Carlos Castaño Gil y congresistas del departamento de Bolívar con el fin de evitar el despeje de municipios en el sur de Bolívar; la mediación por la vida del congresista Vicente Blel Saad, amenazado por los paramilitares; la forma en que el señor Jaime García Exbrayat logró ser elegido como director de la Corporación Autónoma Regional del Valle de Sinú (CVS) por un acuerdo con las autodenominadas AUC", estos fueron algunos de los temas a los que hizo referencia Manzur en su recurso.

Los detalles sobre estos y otros temas relacionados a la denominada parapolítica serán los que ahora deberá contar en esa única audiencia a la cual fue convocado con el fin de no perder los beneficios de la justicia transicional, pues si las víctimas y la JEP consideran que sus aportes no son novedosos ni ayudan a esclarecer lo sucedido, podría proceder a su expulsión definitiva.

"Ordenar a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, en el término treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, lleve a cabo, mediante sala plena o subsala, una audiencia adicional de aporte a la verdad plena frente al compareciente –la última–, con participación del Ministerio Público. En observancia del régimen de condicionalidad y, además, del imperativo de satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto, el compareciente, en esa oportunidad, debe exponer un principio suficiente de respuesta a varios puntos".

