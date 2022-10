Juez legalizó captura de exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

Ante el Juzgado 35 municipal se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, quien es señalada de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y celebración de contrato sin el cumplimento de los requisitos legales.



La exfuncionaria fue capturada por agentes de CTI a las 8:56 de la mañana; sin embargo, el procedimiento se vio retrasado debido a que Pinto se encontraba con su hijo de 15 años en la residencia.



Instantes antes de ingresar a la sala de audiencia, Oneida Pinto aseguró que estaba siendo víctima de una persecución política y que no aceptaría los cargos.



"Esto que me ha pasado es el resultado de una persecución, más por ser mujer, indígena y por ser guajira. Pienso además que demostrare que ante la justicia que soy inocente. Me están acusando de un contrato que no firme", añadió Pinto.



La fiscal de apoyo Ángela Maria Santana intervino durante la audiencia y solicitó la legalización de la captura.



Sin embargo, el abogado defensor pidió que no se declarara legal la detención porque asegura que esta se hizo debido a que el fiscal general se comprometió a dar resultados en La Guajira, dañándole el buen nombre a Pinto.