Juez que se negó a casar a dos mujeres también le colgó a Vanessa de la Torre

Ramiro Eliseo Flórez, juez Décimo Civil Municipal, estuvo en Mesa BLU para referirse a la polémica generada luego de su negativa a casar a dos mujeres en Cartagena. El funcionario, nuevamente, tal como ocurrió en la mañana, colgó el teléfono en medio de la entrevista al asegurar que no tiene por qué dar explicaciones del tema.

Notablemente molesto, el juez aseguró que los motivos de su decisión están en la providencia del caso y no tiene que agregar nada a lo ocurrido.

“Nosotros los jueces no tenemos por qué explicar nuestras decisiones. Si dicen que no han podido entender la providencia es porque no la han querido entender”, aseveró.

Dijo que en su providencia explica que “el preámbulo de la Constitución invoca la protección de Dios”.

Luego, ante las preguntas de Vanessa de la Torre, que pedían explicación sobre el tema, el funcionario aseguró que iba a “contar hasta cinco” y cortó la comunicación.

Una situación similar se había presentado en la mañana de este miércoles durante la entrevista del juez en Mañanas BLU con Néstor Morales.

Escuche en este audio la entrevista del juez con Mesa BLU:

