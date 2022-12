Julio Iglesias no cantará más en los casinos de Trump por ser "un gilipollas"

El cantante español Julio Iglesias afirmó que no actuará más en casinos pertenecientes al magnate y precandidato presidencial a la Casa Blanca, Donald Trump, por sus comentarios contra los inmigrantes.

"He cantado muchas veces en sus casinos, pero no volveré a hacerlo. Me parece un gilipollas", dijo Iglesias en una entrevista que publica este miércoles el diario catalán La Vanguardia.

"Cree que puede arreglar el mundo olvidando lo que los inmigrantes han hecho por su país. ¡Es un payaso! (y perdón por los payasos)", añadió.

El magnate inmobiliario y precandidato republicano Donald Trump se ha ganado la enemistad de la comunidad hispana al afirmar que, si llega a la presidencia, expulsará a todas las personas indocumentadas y al describir a los mexicanos que llegan a Estados Unidos de forma ilegal como narcotraficantes, criminales y violadores.

Un 82% de los hispanos no tienen una buena opinión de Trump, mientras que un 15% lo ve con buenos ojos, según un sondeo publicado por el Washington Post/ABC el mes pasado.

Conocido por sus baladas románticas y su prolífica vida amorosa, Julio Iglesias es uno de los artistas más exitosos, con 300 millones de discos vendidos durante su larga carrera.

El cantante, que recientemente fue sometido a una cirugía menor en la espalda, presentó el pasado 23 de septiembre su disco "México", anunciando que se trata del último disco de estudio de su vida, aunque seguirá cantando hasta que "la vida o la gente" lo retiren.

AFP.