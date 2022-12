¿Jurídicamente son viables las propuestas del NO para cambiar el acuerdo de paz?

José Fernando Mestre Ordóñez, abogado de la Universidad Javeriana y socio de la firma M&P Abogados, analizó en los micrófonos de BLU Al Derecho las propuestas que comenzaron a relucir para desbloquear el acuerdo de paz con las Farc tras el triunfo del NO en las uras.

En el caso de la amnistía para guerrilleros rasos, Mestre explicó en qué consiste el concepto.

“El tema de la amnistía que ahora se propone por parte del expresidente Uribe ya estaba incluido en el acuerdo final. La amnistía consiste en una extinción de la acción penal porque el Estado decide no perseguir ciertos delitos”, explicó.

Consideró que la propuesta de Uribe es “muy positiva pero no es novedosa”.





Sobre la Ley de Justicia y Paz y su eventual aplicación a las Farc, el jurista consideró que tiene varias cosas similares al actual de acuerdo.



“Es un régimen jurídico paralelo que podría ser aplicable desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, como esto se trata de un acuerdo político, había una negociación que partía de la base de un régimen diferente para los delitos no amnistiables, sino que se proponía otro mecanismo y ahora lo que hay que hacer es buscar una salida aceptable para las partes”, añadió.



Finalmente, dijo que “no era correcto decir que había impunidad para los jefes guerrilleros”, sino que se establecía una sanción penal de restricción de la libertad con un sentido reparador.



Sin embargo, consideró que el acuerdo contenía dificultades para los casos en los que no hubiera aceptación o reconocimiento de responsabilidad, porque había sustitución de las instituciones existentes.