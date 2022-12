La acusación contra Santiago Uribe por homicidio y paramilitarismo

En un documento de 206 páginas, la Fiscalía sustenta el llamado a juicio del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Publicidad

El llamado a juicio del ganadero Santiago Uribe, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaba cantado. En silencio, el círculo íntimo del exmandatario está a la espera de lo que podrá suceder en este caso.

De lejos, considerando la coyuntura, se podría pensar que se trató de una decisión política, más cuando está en medio las negociaciones entre el Gobierno y las Farc y su principal opositor ha sido el senador Uribe Vélez. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso afirman que esta decisión se tomó porque estaban por vencerse los términos.

Publicidad

La resolución de acusación demuestra que tiene bastante fundamento para señalar a Santiago Uribe como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’”.

Publicidad

Tal afirmación se sustenta en un documento de 206 páginas al que tuvo acceso BLU RADIO, en el que se especifican los siguientes detalles:

-Haber conformado grupos ilegales al margen de la ley en la población de Yarumal (Antioquia) y municipios aledaños, durante los años 1990 a 1994, con el propósito de generar una serie de homicidios en esas poblaciones que según registros de la Fiscalía suman un total de 533 asesinatos.

Publicidad

-El homicidio y el estado de indefensión de Camilo Barrientos, ocurrido en la vía que conduce del municipio de Yarumal a Campamento Antioquia el 25 de febrero de 1994.

Publicidad

Para la Fiscalía, se demostró que los delitos son de lesa humanidad: “Estamos en frente de dos conductas punibles de lesa humanidad en la medida en que ellos se enmarcan en un repudiable entorno de macrocriminalidad integrado por ataques generalizados, sistemáticos e inhumanos en contra de la población civil por razones claramente discriminatorias, que condujeron a inaceptables operaciones de ‘limpieza social’. Es decir, se estableció que el homicidio de Camilo Barrientos, era un crimen de Lesa Humanidad y por ende, la asociación ilícita para ejecutar este u otros crímenes a fines”.

Agrega que Santiago Uribe “de manera consciente y voluntaria, formó parte del grupo armado ilegal cual, con su conocimiento y participación, perpetró el homicidio de Camilo Barrientos y de 533 personas más, por lo que se determina tuvo conocimiento de la ‘lista negra' que maneja la organización”.

Publicidad

Las pruebas documentales

Publicidad

En estas figura el informe de la personera de Yarumal, Antioquia, Lilian Soto en el que remitió a la Fiscalía copia de los documentos relacionados con las muertes violentas de personas sindicadas. Se incorporó la relación de los homicidios de 24 personas dentro del esquema de ‘limpieza social', registrado entre el 6 de julio y el 27 de octubre de 1993.

“Dentro de las referencias de contexto se menciona que el 16 de julio en la finca La Carolina, de propiedad del senador Álvaro Uribe Vélez, un grupo de hombres fuertemente armados que prestan vigilancia en esta dieron muerte a Manuel Vicente Varelas, quien habría recibido siete disparos en cabeza, cara, cuello y hombros. La víctima sería el jefe de una reconocida banda de expendedores de droga”, dice el documento de la Fiscalía.

Publicidad

El documento de acción urgente de Amnistía Internacional fechado el 30 de septiembre de 1993, a través de la cual se le hace un llamado al presidente, procurador general de la Nación, ministro de Defensa, Gobernador de Antioquia, sobre ejecuciones extrajudiciales y terror por la inseguridad, protagonizadas por el ‘escuadrón de la muerte’, que tenía relación con Policías y estaba financiado por comerciantes de tierras.

Publicidad

El informe de la oficina de Derechos Humanos del CINEP en el que se establece la relación de las víctimas con las acciones realizadas por el grupo de ‘Los 12 Apóstoles’.

A todas estas pruebas se suman informes del CTI de la Fiscalía y la Procuraduría que adelantaron las primeras investigaciones, para un total de ocho (8) pruebas documentales que según el fiscal del caso revelan la creación del grupo ‘Los 12 apóstoles’, integrada con actores públicos y privados, cuyo objetivo fue promover una política de exterminio de la población civil a quienes asociaban con la delincuencia común, y la subversión o auxiliadores de grupos ilegales.

Publicidad

Testimoniales

Publicidad

Son en total 17 testimonios de campesinos, empresarios, víctimas del denominado grupo de ‘Los 12 apóstoles’. De las declaraciones se resaltan los testimonios del testimonio del mayor (r) Juan Carlos Meneses, el agente Alexánder de Jesús Amaya Vargas y el del extrabajador de la finca La Carolina (una de las propiedades de Santiago Uribe) Eunicio Pineda, quien afirma que su exjefe supuestamente colaboraba con armas para el grupo ilegal.

De los tres, la defensa, el abogado Jaime Granados, los califica de mentirosos e incluso de locos: “Tenemos a un primer testigo sin rostro de hace 20 años que se retractó varias veces, a un mayor retirado que ha sido considerado como ‘falso testigo’ y que se ha comprobado que ha mentido y por último a un loco, una persona que sufre de una enfermedad mental, que ya fue en otros procesos descartado por esa anomalía psicológica y sin embargo acá es testigo estrella”, precisó.

Publicidad

Sin embargo, el escrito de acusación detalla una vez más que Eunicio Pineda no está loco. Las dos grandes conclusiones del peritaje de los funcionarios de Medicina Legal que viajaron a España donde se encuentra refugiado. Después de examinarlo, determinaron que “no se identifican fallas en la memoria procedimental ni semántica”, que “el pensamiento es de orden lógico y de curso normal” y que, a pesar de que “se evidencian ideas de tipo paranoide persecutorias de muerte, estas no obedecen a una estructura delirante sino que se sustentan en sus antecedentes traumáticos”

Publicidad

En el diagnóstico de 25 páginas los peritos dejaron constancia de que “si bien la condición de salud mental de Pineda es crítica, es importante señalar que las funciones mentales superiores que permiten tener un adecuado contacto con la realidad, valga decir el pensamiento, la orientación, el cálculo, la inteligencia, el juicio y el raciocinio, se encuentran globalmente conservadas. Su capacidad de testificar está preservada”.

Pineda afirma que, supuestamente, entre 1993 y 1994, vio a Santiago Uribe, a quien, según él, le decían “El Abuelo”, reunirse con hombres del citado grupo ilegal en la hacienda “El Buen Suceso” del ganadero Álvaro Vásquez. Afirma que al empresario Uribe lo llamaron por un radio y que fue el encargado de llevar las armas a esa congregación. También sostiene que, presuntamente, escuchó cómo allí planearon algunos homicidios en la zona de Yarumal y sus alrededores.

Publicidad

Dice que en la reunión estuvieron presente, entre otros, el ganadero de la región Vásquez, el empresario Uribe y el reconocido jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido como alias 'Julián Bolívar', quien se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue recluido en la cárcel antioqueña de Itagüí dentro del programa gubernamental de Justicia y Paz, y ahora está en libertad por pena cumplida, tras recibir los beneficios de dicha figura.

Publicidad

Además manifestó que en finca La Carolina observó a miembros de la Fuerza Pública, Policía y Ejército, reunirse con personas desconocidas y hombres armados y que en ese lugar los escuchó decir que en la noche debían pintar las paredes de las casas con letreros de las AUC. Sostiene que el general retirado del Ejército Jorge Pineda Carvajal, ex comandante de la Cuarta Brigada, conocía de las reuniones.

Pineda también afirma que cierto día en la marranera de La Carolina, Santiago Uribe y “Julián Bolívar” ordenaron su asesinato porque sabía demasiado. Esto se había producido porque “Julián Bolívar” le habría dado una pistola y le habría pedido que se integrara al grupo de “Los Doce Apóstoles”, pero que él se negó y por eso fue torturado, “me sacaron los dientes con un alicate". Luego le indicaron que corriera, le dispararon por la espalda, lo hirieron en el brazo y lo persiguieron para ultimarlo. No obstante, logró evadir a sus agresores y luego ocultarse”, relata en el expediente.

Publicidad

Otros testimonios que se recibieron contra el ganadero, son el del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’, quien aseguró dentro del proceso que Vicente Castaño, el poder detrás de la temida ‘Casa Castaño’, aseguró en varias oportunidades que Santiago Uribe era el segundo del comandante de ‘Los 12 Apóstoles’ alias ‘Rodrigo’. Alias ‘el Alemán’ y ‘don Mario’, ambos cercanos a los Castaño, también dijeron haber escuchado esas afirmaciones.

Publicidad

Serán todos estos elementos probatorios los que lleve la Fiscalía ante un juez para demostrar la responsabilidad de Santiago Uribe en estos hechos, en el que la defensa asegura que podrá desvirtuar cada una de las acusaciones.

El proceso apenas comienza mientras el senador Álvaro Uribe guarda silencio frente a la nueva situación jurídica de su hermano.