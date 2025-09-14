La arepa de huevo tendría su propio día de fiesta: buscan declararlo patrimonio cultural

Un alimento que ha deleitado a miles de paladares durante décadas y que es emblema del Caribe colombiano está a un paso de hacer historia. En el Congreso se estudia el Proyecto de Ley 273 de 2025, que busca declarar la arepa de huevo del municipio de Luruaco, Atlántico, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth José Escaf Tijerino, propone además institucionalizar el Día Nacional del Festival de la Arepa de Huevo, que se celebraría el último domingo de junio. Escaf resaltó que este plato típico no solo es una delicia gastronómica, sino también un símbolo de identidad, resiliencia y motor económico para la región.



Proyecto de ley sobre la arepa de huevo

El articulado busca que la tradición de preparar y consumir arepa de huevo sea reconocida oficialmente como parte del patrimonio cultural del país. Para ello, el Estado implementaría un 'Plan Especial de Salvaguardia', coordinado entre el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Luruaco y la Asociación de Productoras de Arepa de Huevo (Asopral).

Este plan contemplaría acciones como el registro de saberes y técnicas de elaboración, programas de formación intergeneracional, fortalecimiento de las capacidades de las mujeres productoras, promoción turística y cultural, así como apoyo al cultivo de maíz criollo y otros insumos locales

Festival de la arepa de huevo. Foto: Cortesía

De aprobarse, el festival sería incluido por el Ministerio de Comercio en la oferta oficial de turismo gastronómico y cultural del país, mientras que el Ministerio de Agricultura respaldaría a los productores de insumos, fortaleciendo la economía campesina y la soberanía alimentaria en Colombia.



Beneficios culturales y económicos

El proyecto de ley busca salvaguardar una tradición con más de 80 años de historia, que se ha convertido en un referente gastronómico nacional. También reconoce el papel de las matronas de Luruaco, quienes han transmitido este conocimiento de generación en generación y han hecho de la preparación de la arepa de huevo una fuente de ingresos estable para cientos de familias.

Los beneficios trascienden el orgullo cultural. Según cifras de 2024, durante el Festival de la Arepa de Huevo se vendieron más de 32.000 unidades, generando ingresos claves para la comunidad local. En ese sentido, la declaratoria no solo reforzaría el patrimonio cultural, sino que impulsaría el turismo, fomentaría el empleo, formalizaría las cadenas productivas y abriría la puerta a un mayor reconocimiento internacional.