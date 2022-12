La carta de renuncia de la enfermera investigada por muerte de bebé en incubadora

BLU Radio se abstiene de revelar el nombre de la enfermera, pero publicamos apartados de su carta de renuncia que se produjo una vez el menor de 12 días de nacido resultó afectado con quemaduras de segundo y tercer grado en una incubadora en la Clínica Materno-Infantil a cargo de Esimed.

La carta fue radicada en la oficina del gerente general de la red de clínicas, Hugo Méndez, un día antes de que el menor falleciera por la gravedad de las heridas.

“La falta de personal ha llegado al extremo de que en el área de unidad neonatal de cuidado intermedio somos 1 jefe de enfermería y 2 auxiliares para 21 pacientes. No existen medicamentos, ni insumos para el manejo médico de los pacientes como ocurrió en el incidente del niño que sufrió quemaduras en la UCI neonatal y a quien no le pudimos suministrar morfina porque no había en farmacia”, dice la carta.

Más adelante agrega que “las incubadoras tienen dañados los sensores de temperatura y no disponen de las varillas de soporte que separan a los bebés de las planchas de calor”.

Pero no solamente narra la situación, también adjunta fotografías que BLU Radio reveló sobre el estado de las incubadoras en la sala en donde era atendido el menor.

Esimed, en un comunicado del sábado, aseguró que había evaluado la incubadora en donde estaba el recién nacido y señaló que no había identificado ningún problema con la máquina y que podía funcionar sin problemas.

En la misiva también se adjuntan fotografías de chats que mantienen las jefes de enfermería sobre dificultades con insumos, falta de ginecólogos para atender los partos, y hacinamiento de pacientes en la sala de espera.

La carta concluye que el personal de enfermería insistentemente ha informado a las directivas de todos los problemas en la clínica, sin obtener soluciones. Hay que decir que las autoridades investigan si la enfermera pudo ser responsable de cualquier negligencia, pero también deberán analizar esta evidencia.

