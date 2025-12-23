En vivo
Paz  / "Nos pidieron apoyo y luego nos desconocieron": coronel (r) Ariza revela fractura en diálogos de paz

“Nos pidieron apoyo y luego nos desconocieron”: coronel (r) Ariza revela fractura en diálogos de paz

El coronel retirado, Jaime Ariza, exdelegado del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, explicó las razones que lo llevaron a abandonar la negociación y cuestionó la falta de exigencia del Ejecutivo frente a los hechos de violencia.

