Hombre huyó por la ventana de hotel para no ser descubierto por el esposo de su amante

Un insólito episodio ocurrido en China llamó la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, luego de que un hombre fuera captado colgado del letrero de un hotel para evitar ser sorprendido en una situación comprometida.

El hecho se registró en la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, donde varios ciudadanos observaron a un hombre de aproximadamente 35 años aferrado con ambas manos a un aviso luminoso ubicado en el cuarto piso de un hotel. Vestía únicamente ropa interior de color rojo y se sostenía con evidente dificultad, mientras intentaba no caer al vacío.

De acuerdo con los reportes, el hombre se encontraba hospedado en una habitación junto a una mujer casada de 32 años. La escena se habría desencadenado cuando el esposo de ella llegó inesperadamente al lugar, golpeó la puerta y comenzó a gritar exigiendo que le abrieran. Ante la inminente confrontación, el sujeto optó por huir por una ventana y escalar la fachada del edificio hasta quedar atrapado en el letrero exterior.

Algunos huéspedes se asomaron por las ventanas de habitaciones cercanas para observar lo ocurrido, mientras que varias personas se congregaron en la calle, temiendo que el hombre perdiera el equilibrio y cayera desde varios metros de altura. El hecho fue grabado en video y rápidamente se viralizó, mostrando al individuo intentando mantenerse en pie sobre una parte del aviso, completamente expuesto.



Hombre fue sorprendido in fraganti por su esposa en un hotel. Al intentar escapar, terminó aferrándose desesperadamente a la letra "A". El affair no solo quedó al descubierto en ese momento: fue reportado por las noticias locales, de modo que ya no es un secreto íntimo.

Finalmente, con la ayuda del personal del hotel, el hombre logró ingresar nuevamente al edificio a través de una ventana cercana, sin sufrir lesiones, según informaron medios locales. El incidente, que habría ocurrido en el Hotel Boyu, un establecimiento independiente, generó todo tipo de comentarios en redes sociales.