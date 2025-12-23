Fiscalía desmantela red que enviaba cocaína a España en equipajes desde El Dorado

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red delictiva señalada de enviar cocaína desde Bogotá hacia España, utilizando a viajeros como correos humanos y ocultando los cargamentos en equipajes de doble fondo y prendas de vestir. La organización, que se hacía llamar ‘Los Cómbita’, también estaría implicada en la venta local de estupefacientes en varias zonas del norte y sur de la capital.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que tenían previsto viajar a España y los convencía de transportar cocaína a cambio de dinero. Los estupefacientes eran entregados minutos antes de los vuelos, en baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, desde donde los correos intentaban salir rumbo a Europa.

El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024. Fotos: AFP

En el curso de la investigación se acreditaron varios eventos delictivos en los que viajeros fueron descubiertos por las autoridades poco antes de abordar las aeronaves, lo que permitió identificar el patrón de operación de la organización y establecer su estructura criminal. Según la Fiscalía, estas maniobras evidencian un esquema coordinado y reiterado para el tráfico internacional de estupefacientes.

Paralelamente, se estableció que ‘Los Cómbita’ no solo operaban en rutas internacionales, sino que también estarían involucrados en el acopio y distribución de drogas al menudeo en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con estas actividades ilícitas, la red habría invadido espacios públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios, generando un impacto directo en comunidades educativas y residenciales.



Cocaína. Foto: Referencia AFP

El director de la Seccional Bogotá de la Fiscalía explicó que el actuar ilegal del grupo fue afectado con la judicialización de seis de sus presuntos integrantes, quienes estarían encargados tanto de la logística de los envíos internacionales como de la distribución local de narcóticos. Un fiscal de la estructura de apoyo de la seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados fueron detenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en procedimientos en los que también se incautaron diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar las sustancias, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, que serán analizados dentro del proceso penal.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados. No obstante, por disposición de una juez de control de garantías, los seis deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.