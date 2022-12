“La clase politiquera que hay en La Guajira nos quiere exterminar”: líder Wayuu

Javier Rojas, representante de la Asociación de la Autoridades Tradicionales Shipia Wayuu de la media y alta Guajira, pasó por El Radar para hablar de la grave crisis que afronta el pueblo Wayuu por la falta de agua y alimentación, lo que afecta principalmente a los niños, quienes mueren de desnutrición.

“No hay soluciones de fondo por la corrupción que hay en el territorio. La corrupción es tan grande que tiene cortado todo, inclusive nos robaron el único río que tenemos. No les interesa, la visión que tenemos es que nos quieren exterminar en el territorio, matando desde luego nuestros niños que son el futuro de nuestra comunidad. Las regalías que llegan a nuestro departamento simplemente se las roban”, denunció. (Lea también: ICBF investiga muerte de dos niños Wayuú en La Guajira por desnutrición )

“Nos quiere exterminar la clase politiquera que hay allí, la multinacionales que tienen intereses en explotar los grandes recursos en nuestro territorios, nos ven como un estorbo”, agregó.

“La realidad de los Wayuu es miserable, no tenemos servicios públicos, el tema del agua es muy complicado y eso es lo que básicamente está matando a nuestra comunidad. El suministro de alimentos es nulo también y a causa de esa situación hemos perdido 14 mil niños en los últimos 15 años”, precisó. (Lea también: Mujeres Wayúu, que reclaman atención del Gobierno, comenzaron a enfermarse )

Rojas manifestó que antes de que llegara la multinacional Cerrejón al departamento tenían una vida normal en el territorio, “no teníamos problemas por el tema del agua, antes hacíamos una perforación de 5 a 8 metros y encontrábamos agua. Hoy día si vamos a 40 metros no encontramos una gota de agua”.

Manifestó que no solo Cerrejón es culpable del desabastecimiento y sequía, también el Estado por la falta de atención. “Al no haber agua, no hay cultivo, las enfermedades aumentan y los niños mueren”.

Reiteró que con el “permiso del Gobierno, Cerrejón se robó el río Ranchería atrapándolo en un embalse El Cercado, esa agua es usada para riego de cultivos de arroz de grandes haciendas de los mafiosos que hay en La Guajira”.

Agregó que llevan 4 años denunciando toda esta problemática que han vivido, que han fallecido líderes que iniciaron esa lucha porque a los “políticos y mafias no les conviene que salgan a denunciar”.

Por último, precisó que cada vez que hacen una denuncia reciben amenazas. “Somos objetos de amenazas y persecución”.

ICBF en La Guajira

Ana María Ángel, directora de Nutrición del ICBF, manifestó que han venido adelantado varios programas para rescatar a los niños desnutridos. “Hemos ido llegando con la oferta pero en casos aislados no aceptan las recomendaciones que se hacen a las comunidades”. (Lea también: ICBF adelanta operativo para rescatar niños desnutridos en La Guajira )

Agregó que en varias ocasiones han tenido que retirar a los niños de la comunidad para hacerles las valoraciones pertinentes e intervenirlos por el grave estado de desnutrición.

“Esto es un problema estructural que no podemos perder de vista. A eso tenemos que sumarle que la problemática de Venezuela está generando que algunos Wayuu que viven en territorio venezolano se desplacen a Colombia”.

Ángel dijo que desconoce casos de niños que hayan llegado a urgencias por desnutrición, les hayan hecho intervenciones quirúrgicas para robarles los órganos y ponerlos al servicio del mercado negro, como lo han denunciado varias comunidades. (Lea también: Recolectan alimentos para indígenas Wayuu afectados por crisis venezolana )

“Hasta ahora escucho eso, no había escuchado ninguna denuncia de la comunidad. No creería que en el sector salud se presente eso porque considero que hay la responsabilidad para responder a una medida de atención de niños y niñas”.