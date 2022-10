La Copa América Centenario va a ser muy pareja: Pékerman

"Las expectativas son muchas, pero también hay mucho por trabajar, porque el calendario es muy apretado", dijo Pekerman a los periodistas tras el sorteo de la competición, en el que Colombia quedó encuadrada en el grupo A, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay.



El técnico argentino no quiso adelantar sus planes para este torneo y recordó que Colombia ha tenido dificultades para lograr continuidad en los últimos tiempos.



"Si analizan la nómina que jugó la Copa del Mundo a la que después juega la Copa América... Quizá (Colombia) es la de mayor número de jugadores que han cambiado. Esto requiere de una ambientación, de una continuidad que nos está faltando", dijo.



De cara a la Copa Centenario, Pekerman consideró que hay que tener "mucho respeto" a todos los equipos y recordó que en Suramérica siempre ha habido una gran "paridad", a la que en este caso hay que sumar a equipos de la Concacaf que "han tenido un gran crecimiento".



"Ya no es sorpresa que los equipos caribeños también den pelea, ni hablar de Costa Rica, México o Estados Unidos. Va a ser muy pareja", señaló.



Preguntado por la situación del delantero Radamel Falcao, Pekerman deseó que pueda recuperarse de su última lesión y dijo que "si no está bien es muy difícil que adquiera un nivel competitivo".



Sin embargo, subrayó que no hay que pensar en individualidades y recordó que Colombia tiene muchos jugadores que deben mantener la "regularidad que estamos necesitando".



También destacó el "excelente" nivel que está mostrando Carlos Bacca y cómo siempre ha ido avanzando hasta llegar a "uno de los mejores equipos del mundo como es el Milan".



"Me satisface plenamente y nos ilusiona que eso lo pueda transmitir a nuestra selección", dijo sobre el delantero.



Preguntado sobre la marcha de varios jugadores colombianos al fútbol chino, Pekerman reconoció que ello añade "una dificultad" para el combinado nacional, dados los largos viajes y los pocos días de ambientación con los que contarán esos futbolistas. EFE