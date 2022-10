La cosecha de café caerá a 12 millones de sacos en Colombia por cuenta de las lluvias

A pesar de que el precio internacional del café se encuentra en uno de los mejores niveles de los últimos años, los productores del grano en el país se encuentran preocupados por la prolongada ola invernal que está afectando la producción cafetera.

De acuerdo con el gerente de la Federación nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, a nivel nacional se reportan reducciones en la producción de por lo menos el 15 % y el 20 %.

Publicidad

“Ya son 27 meses, o sea más de dos años, en que el país ha venido experimentando más lluvia, más nubosidad que nunca y digo nubosidad porque aquí el problema no es simplemente el agua, el hecho de que no salga el sol, hace que el árbol no se exprese en su totalidad, lo que nos llevaría según los pronósticos que nacionalmente la disminución va a ser entre un 15 y un 20%”, señaló el dirigente cafetero.

Le puede interesar:

Con esta disminución de la producción del grano por hectárea sembrada, la cosecha cafetera pasaría de 14 millones de sacos a 12 millones al finalizar el año.

“El eje central Cafetero ha sido mucho más afectado, hay fincas donde se ha caído la producción entre un 30 y un 40 %, definitivamente el centro del país ha sido mucho más afectado departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquía, han tenido mayores volúmenes de lluvia y menor exposición a luz solar, entonces allí vamos a tener la mayor reducción”, sostuvo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Publicidad

Pero la ola invernal no solo afecta los volúmenes de producción, otra de las graves consecuencias de las lluvias es el deterioro de las vías secundarias y terciarias en las regiones, lo que dificultaría a los campesinos sacar la producción a los centros de comercialización.

Escuche el podcast El Camerino: