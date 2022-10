La desnutrición está exterminando nuestra niñez: líder wayúu

“La situación en realidad en La Guajira no ha cambiado, como lo hemos venido reportando desde hace más de 4 años. La problemática de la desnutrición está exterminando nuestra niñez”, dijo.



Agregó que la falta de suministro de alimento y agua ha complicado, en los últimos años, la situación.



Rojas reveló que los niños sobreviven con un vaso de chicha diariamente y de lo que pueda conseguir sus padres a través de empleos temporales.



“Sin embargo, la situación es compleja. No hay trabajo, no hay una fuente para suministrar alimentos. En las zonas de las salinas, que tradicionalmente era una zona para buscar empleo, ahora solo hay extranjeros”, expresó.



Además, reveló que, tal como lo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya son más de 5.000 los menores de edad que han muerto en los últimos años.



“Este año iniciamos muy mal. Ya reportamos dos muertes, pero tenemos conocimiento que este año ya deben ser unos cinco los niños muertos en el territorio”, expresó.



Agregó que la situación se agravó por la sequía del río Ranchería y por el uso del mismo que ha hecho la empresa El Cerrejón.



Finalmente, condenó la ausencia total del Estado y manifestó que los políticos quieran convertir a la comunidad al “sistema asistencialista” para controlar los votos.