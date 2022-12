La firma de acuerdo en Cuba no traerá la paz: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo en Mañanas BLU que no se puede sacrificar la institucionalidad colombiana por la firma de un acuerdo con las Farc “que no llevará a la paz”.



“Si esta negociación con las Farc generara la paz en Colombia, uno podría considerar que vale la pena acabar con las instituciones, romper las reglas del Estado de derecho. La firma de La Habana no es la paz, puede ser una cuota, pero lo grave es que por esa cuota se están tirando cosas muy importantes”, dijo.



La senadora criticó las facultades para el presidente Juan Manuel Santos aprobadas en primer debate del acto legislativo.



“Están dándole unas facultades donde una vez todo lo que firme el Gobierno con las Farc, va a quedar metido en una ley. Eso rompe la tradición jurídica de Colombia que nunca le ha entregado facultades especiales a un presidente”, expresó.



El Senado de la República aprobó en su primer debate el trámite del Acto Legislativo para la Paz, en el que se destaca la creación de una comisión especial que le dará piso constitucional a los acuerdos de La Habana, conocida como el “congresito”.



También fueron aprobados los artículos propuestos por la senadora Claudia López, que propone un fondo de inversión para la paz, pero sin establecer un valor específico del PIB, y otro de Antonio Navarro Wolff, que propone la participación en política de los guerrilleros que dejen las armas y se sometan a la justicia transicional.